美經濟學家薩克斯獲城大榮譽博士　10月來港演講

哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey D. Sachs）將獲頒香港城市大學榮譽社會科學博士學位。城大形容他以大膽有效策略應對複雜的挑戰，包括擺脫赤貧、應對人為氣候變化的全球抗爭、國際債務及金融危機、國家經濟改革、疫情及流行病控制等。



薩克斯現為哥大的大學教授（University Professor）和可持續發展中心主任，擁有42個榮譽博士學位，包括1998年嶺南大學（時為嶺南學院）頒發的榮譽社會科學博士。他做過中國西部大開發政策的顧問，在2001年至2018年間為三任聯合國秘書長（安南、潘基文、古特雷斯）的特別顧問，現任聯合國可持續發展解決方案網絡（SDSN）主席和聯合國能源轉型工程師委員會聯合主席，每年參與編撰《世界幸福報告》 。他的近著包括《全球化的過去與未來》。

曾在港、台演講 關注地緣政治與可持續發展

作為2022年唐獎的永續發展獎得主，薩克斯今個月2日在台北以「對話與永續發展」為題發表演講，指出當代世界經濟前所未有的繁榮，人類愈來愈長壽，可是貧窮問題、環境浩劫以及戰爭威脅仍待解決。他借用了亞里士多德的「Telos」概念，主張共享繁榮、環境永續以及世界和平。

薩克斯將在10月親身來港出席榮譽博士頒授典禮，並會於典禮前在城大進行演講。他去年10月亦曾獲城大邀請，發表題為「地緣政治與實現碳中和」的專題演講。

除了薩克斯，城大屆時亦會頒發榮譽博士學位給美國納米科學專家Chad Mirkin（榮譽理學博士）、歐洲物理化學家Michael Graetzel（榮譽理學博士）和本港工業家鍾志平（榮譽工商管理學博士）。曾任香港工業總會主席的鍾志平現為名譽會長，亦是城大顧問委員會成員。