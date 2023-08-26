福島核污水︱中日交鋒升級　新加坡學者：將加劇緊張局勢

中日圍繞福島核污水排放的交鋒持續升級，中國駐日本大使吳江浩強調，中國政府全面暫停進口原產地為日本的水產品「完全必要」；官方也進一步擴大限制，嚴禁食品生產經營者使用日本水產品製作餐食。



受訪學者分析，事件將加劇中日之間的緊張局勢，也可能強化美、日、韓加上菲律賓的四邊關係。

日本正式啟動福島核污水排海後，中國星期四（8月24日）已宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。

中國市場監管總局星期五（8月25日）加大力度監管水產品食品安全及食鹽價格，宣布嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售，包括網絡銷售。 當局也將對市場上銷售的進口水產品加強安全抽檢。

核污水相關的食安引發中國民間廣泛關注，多個地方星期四一度出現恐慌性搶購食用鹽。市場監管總局強調將加強對各地的食鹽價格監測，並加大執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散布漲價信息等哄抬價格違法行為。

中國鹽業集團星期四則發聲明強調，將保障食鹽市場供應，並指出當前中國的食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%。井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響，這間中央企業呼籲民眾不要盲目搶購食鹽。

中國官方在收緊食品安全措施的同時，也繼續對日本提出批評。日本首相岸田文雄星期四要求中國立即取消日本海鮮進口禁令，中國駐日本大使館同天發文，稱中國大使吳江浩就日本啟動福島核污染水排海，向日本政府提出嚴正抗議。

吳江浩也強調：「中國政府宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，是理所當然的，也是完全必要的。」

中國外交部發言人汪文斌星期五在例行記者會上，再次批評日本「公然將核污染風險轉嫁給全世界，這是極其自私自利，極其不負責任的行為」。

《人民日報》星期五也發表署名「鐘聲」的評論文章，警告日本「損害國際社會共同利益必將付出代價」。

核污水議題在中國網上熱度不減

日本核污水排放在中國民間引發的討伐聲浪持續延燒；星期五上午微博熱搜榜前10條熱搜詞條中，有3條和日本核污水有關。中國畫家烏合麒麟也在微博上發表作品，諷刺日本要人類同歸於盡。

中國網絡上出現「日本核輻射品避雷清單」，不少日本品牌護膚品和洗護用品被點名；社交平台上也傳出日本護膚品被退貨的消息。

據彭博社報道，日本駐上海總領事館星期五敦促在華日本人避免在公共場合大聲說日語，並在前往領事館時密切注意周圍環境。

福島核污水排放目前在中國和俄羅斯政府層面引起較大反彈，包括韓國和菲律賓在內的其他鄰近國家政府則沒有提出批評。新加坡國立大學東亞研究所客座高級研究員林大偉接受《聯合早報》訪問時分析，核污水事件可能會推動日本民意進一步支持日本加強與美國，以及韓國、菲律賓的四邊關係。中國輿論的批評聲浪，則可能推動中國政府對日本採取越加強硬的回應。

據中國專家估算，日本核污水的放射性核元素大約會在1年後流到中國東海。南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時指出，事件會否升級，仍得看核污水後續會否造成具體的環境和健康問題。這無疑為中日關係帶來新的不確定性，也增加了兩國之間的緊張因素。

本文獲《聯合早報》授權轉載

