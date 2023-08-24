福島核污水｜中國駐日大使提嚴正抗議　稱全禁日本水產理所當然

針對日本啟動福島核污廢水排海，中國駐日本大使吳江浩24日向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。吳江浩表示，日方做法已經引發中國消費者對於食品安全的強烈擔憂，中國政府宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，是理所當然的，亦是完全必要。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省。



吳江浩表示，日方罔顧國內外強烈質疑和反對呼聲，將核污染風險轉嫁給包括中國在內周邊鄰國和國際社會，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，將全球海洋環境和全人類健康作為危險賭注，執意正式啟動福島核污染水排海，中方對此堅決反對，再次向日方提出嚴正抗議，要求日方立即中止這一極端自私自利和不負責任的行為。

未充分論證現有排海技術安全性

吳江浩指出，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質泄漏。國際上沒有以排海方式處理的先例，更缺乏經過科學和實踐檢驗、確證「安全無害」的排海技術。日方在未充分論證現有排海技術的長期安全性和可靠性、未取得各利益攸關方廣泛諒解、未建立完備的國際監督和追責賠償機制的情況下，執意強行啟動排海，蘊含巨大風險隱患和不可預測危害。

吳江浩強調，海洋是全人類賴以生存的藍色家園，各國都負有保護和保全海洋環境的國際法義務。日方無權擅自決定向海洋傾倒核污染水，必須對由此引發的後果承擔全部責任。中方嚴肅敦促日方立即停止排海，以負責任的態度同周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置核污染水。如果日方執意為之，將背上長遠的道義與法律責任。

引起中國消費者擔憂食品安全

吳江浩指出，日方排海已經引發中國消費者對於食品安全的強烈擔憂。中國政府一貫堅持人民至上，必須堅決回應人民關切，維護海洋環境、食品安全和公眾健康。中國政府宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，是理所當然的，也是完全必要的。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省。