福島核污水｜日本駐華大使館：在華日民眾謹言慎行　勿大聲說日語

日本8月24日正式將福島核污水排入大海，遭到中國強烈譴責，也引發中國民眾反日情緒。日本駐華大使館星期五（25日）發聲明提醒在華日本民眾，不要大聲說日語，謹言慎行。



日本駐華大使館日文版頁面發布的提醒消息稱，因不能排除發生不測的可能性，請再次注意以下幾點：一，外出時，注意不要大聲說日語，謹言慎行；二，需要訪問大使館時，要密切注意大使館周圍的情況。

日本駐華大使館24日排核污水當天就曾發布聲明稱，目前，日本民眾因核污染水排海而捲入糾紛的事件還未被確認，但不能排除發生不測事態的可能性，所以提請大家注意。

日本駐華大使館的中文版頁面則沒有出現上述消息。

日本駐華大使館2023年8月25日發出的公告，提醒在中國的日本人不要高聲說日語（網站截圖）

中日圍繞福島核污水排放的外交交鋒持續升級之際，中國民間引發的討伐聲浪也愈演愈烈。星期五上午微博熱搜榜前十條熱搜詞條中，有三條和日本核污水有關。中國畫家烏合麒麟也在微博上發表作品，諷刺日本要人類同歸於盡。

中國還網絡上出現「日本核輻射品避雷清單」，不少日本品牌護膚品和洗護用品被點名；社交平台上也傳出日本護膚品被退貨的消息。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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