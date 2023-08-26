福島核污水｜日本公布水產檢測結果　稱魚肉樣本驗不出放射物質氚

福島核污水自8月24日起排海後，日本水產廳26日公布在周邊海域所捕獲水產品的檢測結果，指在魚肉樣本檢測不到放射物質氚，即濃度低於檢測下限值。



據日本富士新聞網報道，政府人員8月25日上午在福島沿海、距離核污水排放口約4公里處捕獲包括比目魚在內的水產，再送往宮城縣多賀莊市的研究所化驗。

報道稱，研究所使用「快速分析法」檢測魚類樣本，第二天能得到氚濃度的檢測結果，即在26日公布結果。

日本水產廳表示在接下來一個月內，幾乎每天都會展開相關檢測。

福島核污水的排海計劃備受爭議，中國海關總署8月24日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。中國外交部發言人汪文斌25日表示日本一意孤行，強推核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染的風險，是極其自私，極其不負責任的行為。

俄羅斯聯邦動植物衛生監督局（Rosselkhoznadzor）25日則稱，希望增加對中國的水產品出口。

雖然東電一再重申核污水內的氚濃度符合標準，但遭外界質疑核污水內還有其他放射性物質，包括香港政府8月22日批評日方計劃指，福島的核污水曾直接接觸活躍的核源料，現時存放於福島核電站的1000個儲水槽內，近130萬立方米、涉及至少30種放射性核素，並指「世界上有很多例子，無論在設計上如何做工夫，都出現各種人為或未能預計的因素，導致錯誤，造成莫大損害。」

福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施