日本核污水｜水產業哀鴻遍野　中國重手禁　香港倘跟隨有幾大鑊？

福島第一核電站24日（周四）起正式開始排放核污水，除了港府宣布即日起落實禁止10個都縣的日本水產進口，中國更宣布全面禁止所有日本水產進口，重錘程度超於外界估計，甚至令人懷疑港府會否跟隨中央「加碼」對抗日本的排海計劃。



福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

在本港，多間日本餐廳及日本食材零售商都表示基於港府的進口禁令，在日本其他產地及全球各國尋找替代供貨。由於港府早前已預告這個涉及10個都縣的禁令，本港進口商大概已有心理準備。

不過，中國海關總署昨日宣布，決定即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物），禁制程度可能遠超日方預期。話音剛落，這即引起巿民猜測港府會否跟隨內地擴大進口禁令，這將對日本餐廳，尤其是經營精緻日料的食肆構成重大影響；對於愛吃日本魚生及海產的港人更是一大噩耗。2020年前，香港是日本出口農產、海產的首位地區，本港的日本餐廳多達2000間。

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事實上，中國內地及香港就是日本水產進口大戶，包辦首兩位。2022年數據可見，中國進口額約合47.03億港元，香港則為40.77億港元，遠遠拋離第三位、進口額約29億港元的美國。在日本的一眾水產品出口地，中國內地巿場已獨佔22.5%，加上香港巿場（約19%），合共佔日本水產出口逾四成。這樣看來，單計中國的全面禁令，已足夠對日本漁業構成重大打擊。

這兩天，日本水產業可謂哀鴻遍野，中國禁令的消息震驚了全國漁民。綜合日本廣播協會（NHK）、時事通訊社等24日報道，中國在日本水產品出口中佔據「斷層」領先地位，諸多日本水產和加工企業在中方管制措施發布後「陷入恐慌」。

中國近年超越香港成日本農林水產出口第一大目的地

日本傳媒報道，福岡水產公司「昭德」的社長湯淺俊一聽到消息後「大腦一片空白」:「我原本以為福岡不會被列入禁止進口的名單。」他們公司的銷售額有四成來自出口，中國禁令不可能不構成打擊。

本來，中國內地消費者對於日本海產的需求近年持續上升，直至2020年才超越香港，成為第一大出口地，而且擁有巨大增長潛力，尤其是海參和鮑魚這類中國人喜愛的珍饈。

其中，為了滿足內地消費者對扇貝類產品的需求，北海道近年來擴大以扇貝為主的水產品出口，去年當地有六成扇貝類產品出口至中國。北海道一間水產加工公司正看着冰庫裏十幾噸還沒裝運的冷凍扇貝發愁——自從中方7月收緊管控後，這家公司對中國的出口幾乎已停滯。

日本海產深受香港人喜愛，但禁令影響暫時仍難以估計。（Getty）

至於香港，影響會有多大暫時仍難以估計，進口商及餐廳的來貨及貨源多少流向日本其他地區還是未知。

如果要從整體水產進口分布來看，香港從日本入口最多的水產品是珍珠，其次是貝殼類，主要來自養殖場。養殖珍珠產地集中於愛媛縣、長崎與三重縣，不受禁令影響；而貝殼類的進口地主要在北海道、青森縣、宮城縣，當中只有宮城縣在香港禁制範圍。由此可見，在貿易宏觀上的損害不大。

香港自8月24日起禁止日本十個都縣水產進口，包括東京。圖為日本東京築地巿場。（Getty/file）

業界抗議+中港反應可令日本政府回心轉意？

事實上，日本去年的水產出口表現是歷來最佳，而且增幅乃農、林、水三者之中最高，2022年的出口額相比前一年的增長幅度達128.5%，可見產業好不容易才從核災12年後重新恢復過來。中港禁令勢將之打回原形，甚至比核災後數年影響更甚，日本全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長坂本雅信馬上給內閣經濟產業大臣西村康稔打電話，敦促政府全力採取措施，西村則回答稱「已向中方提出抗議」。

儘管日本漁民及水產出口商叫苦連天，但經濟產業省大概可以充耳不聞，畢竟農林水產品在日本對華出口中所佔比例僅1%左右，絕對不足以撼動整體出口。中國狠下禁令，加上漁民抗議不斷，是否足夠令日本政府打消排海念頭？恐怕難矣。

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