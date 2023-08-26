大英博物館失竊︱揭發者斥館長忽視警告　館藏欠紀錄或無法找回

英國大英博物館（British Museum）傳出監守自盜失竊案，館長費舍爾（Hartwig Fischer）8月25日宣布辭職。發現藏品被盜的古物專家格拉德爾（Ittai Gradel）表示，正副館長兩年來多次忽視警告，更把他當成「鄉村白痴」（village idiot）。



《每日電訊報》（Telegraph）23日引述丹麥古物商人格拉德爾稱，自己2021年2月曾向副館長威廉姆斯（Jonathan Williams）提供證據，顯示有人在網上放售館藏，但對方延至7月才回覆稱已查明事件，指他的說法毫無根據。

他續指，他在2022年再向博物館受託人拉多克爵士（Sir Paul Ruddock）傳達擔憂，費舍爾到10月才交出與威廉姆斯類似的答覆。他之後聯繫費舍爾跟進不果，直至找上博物館主席、前財相歐思邦（George Osborne），館方才點算藏品，發現近2,000件文物被盜。

他表示，為免大英博物館進一步損失，館方必須解僱費舍爾及威廉姆斯。

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大英博物館失竊案：今次事件被指為「內賊」、在館內工作30年的資深策展人希格斯（Peter Higgs）。（Brick Classicists Empire Facebook）

費舍爾25日辭職聲明稱，「顯然，對於2021年的警告和現已完全浮出水面的問題，大英博物館的回應並不全面」，並向格拉德爾道歉，指自己希望「真誠表達遺憾並撤回那些評論」。

館方紀錄不善 失蹤文物恐不復返

《衛報》同日引述格拉德爾稱，工作人員今次發現一批942件的寶石，有935件不知所蹤，而館方在200多年來僅有紀錄總數，並無逐件登記，因此難以證實它們屬於館藏並加以追蹤，可能永遠無法找回。