Bob Barker逝世終年99歲　主持《The Price is Right》35年

美媒8月26日報道，美國電視主持人巴克（Bob Barker）逝世，享年99歲。他1972年開始主持遊戲綜藝節目《The Price is Right》，直至2007年退休。



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公關代表尼爾（Roger Neal）26日發聲明稱：「我們深感悲痛地宣布，世上、有史以來最偉大的主持人巴克已離開我們。」

他主持了《The Price is Right》35年直到退休。《The Price is Right》（購物街）曾在明珠台播出。

除了《The Price is Right》，巴克還主持過其他一些電視節目，包括《Truth or Consequences》和《The Bob Barker Show》。

↓《Truth or Consequences》：

巴克1923年12月12日出生在華盛頓州達靈頓（ Darrington），6歲時父親因工作意外去世後，巴克隨母親搬到南達科他州（South Dakota）米申（Mission）。他的母親是一名教師，後來再婚搬到密蘇里州（Missouri）。

他在海軍服役2年，二戰結束時候返回密蘇里州就讀德魯里學院（Drury College，現稱：Drury University德魯里大學）並獲得經濟學學位。

↓《The Bob Barker Show》：

巴克畢業後在佛羅里達州（Florida）一間電台找到工作，1950年搬到加州後開辦自己的廣播節目《The Bob Barker Show》。

他獲得電視製片人的重視，1956年獲得自己的第一份遊戲節目主持工作，那就是美國全國廣播公司（NBC）的《Truth or Consequences》。