加拿大網紅Lil Tay離世　終年14歲　生前炫富方式惹爭議

荷里活權威雜誌《Variety》8月9日報道，加拿大年輕網紅Lil Tay離世，終年14歲。她生前曾在社交平台炫富，再加上口沒遮攔的言論，令她成為不少網民的追隨對象。



報道引述Lil Tay家人的聲明，指原名為Clarie Hope的Lil Tay突然離世，稱難以形容傷痛，再加上她的兄長早前喪生，令一家痛上加痛。目前未知兩人的死因，其家人希望可以尊重他們的私隱，並指Lil Tay會長留大家的心中。

Lil Tay在9歲成名，她當時自稱「本世紀最年輕炫富者」，並多次在Instagram「曬命」，包括在片段中表示，自己即使沒有駕駛執照，都買了一架價值20萬美元的跑車，以及在加州比華利山吹噓「洛杉磯是我的天下」等言論，再加上「我就是向你們這些窮到燶的網民曬命。」、「我沒有駕駛執照，但我卻在這輛車上放上了400個衣架，婊子！」等等瘋癲金句，令她的Instagram帳戶吸引超過330萬名追隨者。

Lil Tay在網上的曬命方式，為她的IG吸引超過300萬名追隨者。惟她自2018年中後就有網上世界消失。（IG@liltay）

Lil Tay最後一次在Instagram出現已經是2018年6月，其帳戶當時被「洗白」，並在限時動態出現「救我」字樣，惹來外界猜測她的安全和家庭狀況疑慮，之後在網上消聲匿跡五年。

她早前捲入父母之間的撫養權爭奪戰，Lil Tay曾與母親Angela Tian一同接受《Daily Beast》電話訪問，當時她提到父親Christopher Hope入稟法院，後者下令兩母女需要返回加拿大，並指父親稱她身陷險境。她表示自己與父親多年沒見面，形容對方是為了金錢而來。不過Lil Tay當時的經理人Harry Tsang否認指控。