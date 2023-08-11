網紅Lil Tay傳死訊　美媒：兩兄妹仍然在生

加拿大華裔年輕網紅Lil Tay8月9日傳出離世消息後，事件再有意想不到的發展。美國傳媒10日報道，Lil Tay發聲明稱自己和兄長仍然生存，並指自己的Instagram帳戶遭不當使用，以發布令人震驚的不實消息。



天空新聞引用美國著名八卦網TMZ報道，Lil Tay向該網發聲明，強調自己和兄長Jason仍然在生，但自己感到完全心碎，而且無法以筆墨形容感受。她形容在過去24小時飽受創傷，指昨天自己嘗試解決這個困局時，整天電話亦被大量摰愛的痛心來電轟炸。

聲明指，自己的Instagram帳戶遭第三方不當使用，以散播關於她的令人震驚不實消息和傳言。她亦澄清，自己的名字不是Clarie Hope，而是Tay Tian。

Lil Tay感謝Meta協助她重獲自己Instagram帳戶的控制權，而該篇死訊帖文亦已被刪除。

報道提到，Lil Tay的父親Christopher HopeI之後接受新聞網站Insider訪問時，稱無法證實女兒是否真的離世。而她的前經理人Harry Tsang亦表示無法證實或否認消息，形容需要「審慎考慮」情況。

TMZ指，洛杉磯及溫哥華警方，以及法醫部門都沒有關於Lil Tay的死因調查。