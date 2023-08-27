美國商務部長明訪華　港媒：將提市場准入及突查美企

美國商務部長雷蒙多星期日（8月27日）開啟4天訪華行程。媒體稱，雷蒙多此行將和中方討論一系列問題，包括中國對美國公司的突擊檢查、數據安全、市場准入等。



港媒星期六（8月26日）引述知情人士稱，雷蒙多將向中方提出中國禁止銷售美國存儲晶片公司美光科技產品、數據安全、《反間諜法》等在華美企最關心的問題。

北京則將要求美國進一步放鬆對中國實施的出口管制。報道說，中國最關注的是美國會否就其出口管制、以及限制美企投資中國科技的政策做出任何改變和澄清。

雷蒙多是在中美嘗試穩定日益緊張的兩國關係之際，繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yelen）、氣候特使克里（John Kerry）之後，今年第四位訪華的美國高官。彭博社指出，比起其他三位，雷蒙多或能有所斬獲。

據彭博社報道，在中國期間，雷蒙多可能宣布成立一個美中出口管制工作小組和一個商業問題工作小組。儘管雙邊關係存在諸多衝突，中國仍然是美國最大的貿易夥伴之一。另外，雷蒙多訪華也可能有助于波音公司恢復向中國交付737 Max飛機。知情人士說，中國最大的航空公司南方航空預計將在幾數週內從波音接收最初的一批737 Max，這將是自2019年空難事故後波音首次向中國交付這一機種。

中美關係在過去一個月仍時有摩擦。就在上週，美日韓峰會同意深化軍事與經濟合作，引發了中國抗議。

但兩國也展現了尋求合作關係的意向。中國總理李強星期一（8月21日）會見美中貿委會成立50周年訪華團時說，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。當日，美國取消對27家中國實體實施的限制，被視為華盛頓的善意姿態。

亞洲集團中國區主管林漢升接受港媒訪問時說，儘管人們懷疑雷蒙多之行能否給中美商業關係帶來實質進展，重要的是，中美高層會晤持續穩定地推進，增強了雙方工作層面的舒適度，而工作層面是能取得真正進展之處。

本文獲《聯合早報》授權轉載

