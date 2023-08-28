兩熱帶氣旋或相互作用：蘇拉路徑變數較大　海葵周末迫近台灣沖繩

超強颱風「蘇拉」（Saola）8月27日吹襲菲律賓北部，在多區引發洪水，逾1,000名居民疏散。香港天台台稱，在正午十二時，蘇拉集結在馬尼拉之東北約460公里，預料向東北偏北緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊。



【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘇拉】香港天文台稱蘇拉會在未來兩、三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來數日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。

香港天文台預測，蘇拉的外圍下沉氣流會在本週中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近週末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

按照香港天文台發布的預測路徑，蘇拉料8月30日闖入香港800公里範圍內，並在31日早上進一步迫近香港600公里範圍。

天文台稱將會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本週中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

▼社交媒體X上流傳的影片顯示，菲律賓南伊羅戈省（Ilocos Sur）納爾瓦坎（Narvacan）一間房屋被洪水沖塌，整棟浸入水中。

「海葵」料周五、六迫近沖繩台灣

日本氣象廳28日宣布，在關島附近海面的熱帶性低氣壓，28日上午8時生成海葵颱風。它在向西移動，時速7公里。

當局預測海葵會在9月1日接近沖繩，而其所公布的路線預測圖中，暴風警戒區覆蓋半個台灣。