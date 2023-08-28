颱風蘇拉｜天文台修訂港東面350公里東登　本周中考慮是否發風球

熱帶氣旋「蘇拉」正在呂宋海域「打白鴿轉」，天文台昨日（27日）預測「蘇拉」於9月2日(本周六）在香港約550公里的福建泉州一帶登陸，惟今日（28日）大幅修訂預測移動路徑，料蘇拉更「向西走」，在9月2日本港以東350公里東登，較原先預測靠近香港約200公里。天文台預測接近周末，廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨，而蘇拉的移動路徑仍存在較大變數。



天文台中午發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，指蘇拉會在本周三（30日）稍後進入本港800公里範圍內，天文台會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。



天文台預測，「蘇拉」會在本港以東350公里東登。（天文台截圖）

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原本預測本港以東550公里外福建登陸

據天文台預測路徑，蘇拉明日（29日）會再度增強成超強颱風，周三（30日）進入香港800公里範圍，中心附近最高持續風速每小時195公里，周四（31日）逼近香港600公里。

天文台原本預測蘇拉會在9月2日登陸福建泉州一帶，距離香港550公里，今日修訂後，預浮蘇拉登陸地點向西移近香港200公里，料在香港以東350公里東登，其時逐步減弱為強颱風至強烈熱帶風。

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天文台指出，在上午10時，強颱風蘇拉集結在馬尼拉之東北約450公里，預料向東北偏北緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊，中心附近最高持續風速每小時 175 公里。

天文台預測，「蘇拉」會在本港以東350公里東登。（天文台截圖）

天文台預測未來天氣，一股微弱的東北季候風會在明日抵達華南，該區驟雨增多。熱帶氣旋蘇拉會在未來兩三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。

同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來數日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。蘇拉的外圍下沉氣流會在本週中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。