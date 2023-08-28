颱風蘇拉｜天文台料未來數日逼近台閩　另有電腦預測更近香港

天文台在27日的天氣隨筆中稱，在過去數日，由於缺乏主導的環境氣流，熱帶氣旋蘇拉一直在呂宋以東海域徘徊，顯得有點「拖拖拉拉」。而該區海水較暖，大氣垂直風切變偏低，令蘇拉逐步增強為超強颱風。天文台預計，蘇拉會在未來兩三日北抬並移向台灣一帶，隨後蘇拉較大機會登陸褔建或廣東東部沿岸。不過天文台指出其路徑存在變數，部分電腦模式則預測高壓脊西伸幅度較大，觸及中國東南部，令蘇拉轉為採取偏西方向移動，而不會移近台灣，反而更接近香港。



圖一： 蘇拉的路徑概率預測圖。蘇拉移向台灣一帶的概率較高（黑色箭頭），但仍然有一定可能採取偏西路徑橫過南海北部（白色箭頭）。 （天文台網頁圖片）

天氣隨筆指出，主流電腦模式均預測，未來一兩日有一道西風槽東移並向南擴展，除了會為南方帶來一股微弱的東北季候風外，亦有助帶動蘇拉逐漸北抬。同時，配合太平洋高壓脊向西伸展，環境氣流會加強並引導蘇拉向西北方向移動，加速移向台灣一帶（圖一）。

至於蘇拉橫過或掠過台灣後的路徑則仍存在變數。根據現時最新的預測資料（8月27日），電腦模式大致預測高壓脊西伸幅度不大，維持在較東的位置（圖二（左）），蘇拉會繼續向西北方向走（情景一）。

天文台正在試驗的人工智能大數據天氣預報模式亦有類似的預測（圖三）；部分電腦模式則預測高壓脊西伸幅度較大（圖二（右）），觸及中國東南部，令蘇拉轉為採取偏西方向移動，而不會移近台灣（情景二）。因應這兩種可能出現的情景，本週後期蘇拉的路徑仍存在變數，有以下兩種可能：

（一）於褔建或廣東東部沿岸登陸；或

（二）採取偏西路徑橫過南海北部。

圖二：電腦模式預測8月31日早上8時副熱帶高壓脊的覆蓋範圍和其對蘇拉的引導氣流（紅色箭頭）。（左）歐洲模式預測高壓脊西伸幅度不大；（右）韓國模式預測高壓脊西伸幅度較大。 （天文台網頁圖片）

圖三：人工智能大數據天氣預報模式「盤古」在8月31日早上8時的地面天氣圖。「盤古」預測蘇拉會在未來數日移向台灣一帶。 （天文台網頁圖片）

提防蘇拉影響開學日

無論是那一種情景，源自中高緯度向南擴展的西風槽預料會在星期二為南方帶來一股微弱的東北季候風，廣東沿岸驟雨增多。在情景（一）下，本週中至後期華南沿岸地區會受其隨後的乾燥東北季候風及蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，天氣酷熱、較為乾燥、日夜溫差較大。就如民間所說的「秋老虎」，立秋後雖然早晚可能有點秋意，但下午的烈日仍可令人熱得喘不過氣來，像老虎一樣霸道。回顧上一次超強颱風杜蘇芮橫過呂宋海峽時，受其下沉氣流影響，本港天氣極端酷熱，天文台總部更曾錄得36.1度高溫。雖然機會較低，但假若情景（二）出現的話，本週後期華南沿岸地區有機會出現風勢較大及驟雨較多的天氣。

9月1日是開學日，莘莘學子相信都引頸以待和新知舊雨在學校聚首，然而卻多了「蘇拉」這位不速之客。天文台將繼續密切監察蘇拉的動向以及其對本港天氣的影響。市民大眾和同學們請留意天文台最新的天氣資訊。