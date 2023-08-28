中國和新加坡9月1至14日舉行「合作-2023」陸軍聯合訓練

中國國防部8月28日稱根據年度計劃及雙方共識，中新「合作-2023」陸軍聯合訓練8月底至9月中旬在新加坡舉行。新加坡國防部稱，新加坡武裝部隊將與中國解放軍9月1日至14日在新加坡開展「合作」（Exercise Cooperation）聯合軍演。



此為因新型冠狀病毒感染疫情而暫停後首次恢復舉行。

中國國防部稱，此次聯訓主要進行狙擊戰術、近身格鬥、索降機降、解救人質等課目訓練，旨在加強兩軍務實合作、提升雙方部隊實戰化訓練水平。

此次演習的主題為城市反恐。新加坡陸軍第三師和第一突擊營以及中方陸軍第74集團軍人員將參加演習。其間，雙方將進行營級指揮所演習，也會就救援反恐行動進行專業交流。此外，兩國參演部隊還將參加速降、近身格鬥、小型武器實彈射擊等活動。

新加坡國防部稱指出，這些互動能夠加強雙方人員的專業交流，增進兩軍之間的信任和理解。

中國和新加坡兩國軍隊於2009年首次舉行「合作」演習，2023年是第五次。新國防部稱，這項演習凸顯了新加坡與中國之間親密友好的雙邊防務關係。除了雙邊和多邊演習外，兩國國防機構也通過高層互訪、專業交流和港口訪問等方式定期互動。