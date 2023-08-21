李顯龍演講全文翻譯（上）：各國須謹慎行事　免陷中美競爭交火區

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）2023年8月20日在工藝教育學院（ITE）總部發表國慶群眾大會講話。它先以馬來語和中文發言，隨後以英語發言。以下是他以英語發表演說的演說稿全文翻譯上半部。



「更美好家園，更美好的未來」

第1部份：簡介

新加坡同胞們，晚上好。

回歸常態

新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情已經過去，我們恢復過我們所知的生活。

新冠疫情是我們國家自獨立以來最具挑戰性的考驗。我們都可以為我們共同渡過難關而感到自豪。與許多其他國家不同，新加坡在這場大流行中變得更加強大、更有彈性、更加團結。在此向我們民族不屈不撓的精神致敬。

全球形勢與經濟展望

經歷了新冠肺炎疫情，我們再次面臨考驗，國際環境充滿地緣政治緊張和經濟不確定性。

我們敏銳地感受到周圍的壓力愈來愈大。美國和中國之間的競爭影響到世界上每一個國家和地區。雙方的相互戒備和不信任已加深。世界其他國家必須謹慎行事，以避免陷入交火之中。在歐洲進行中的戰爭愈演愈烈。俄羅斯入侵烏克蘭是一場持續中的人類悲劇，也是對國際規範和價值觀的攻擊。這是對世界其他國家的警告，永遠不要把和平視為理所當然，並提醒我們強大的新加坡亞裝部隊是至關重要。與此同時全球化正在減弱。供應鏈正在分裂。各國正在採取多種保護主義措施。這傷害所有國家，尤其是像我們這樣的開放貿易小國。隨着全球變暖，世界也正在經歷更多極端天氣。從中國到日本，再到歐洲和美國，沒有一個地區能倖免於洪水和乾旱、熱浪和山火。這將影響全球糧食生產和價格。我們在新加坡還沒有完全感受到它，但它即將到來。

經濟方面，新加坡正在跟上。我們預計今年經濟出現正增長。希望我們能夠避免衰退。通貨膨脹終於下降了，但可能會站在比我們所習慣的水平更高。每個人都認為。用我的中文演講剛才我已解釋了政府會如何繼續支持您們，我們會一起渡過難關。

新加坡攜手前進

我們的國家必須在這個日益陷入困境的環境中小心翼翼地前行。沒有現成的教戰手冊，也沒有模範答案。我很高興副總理黃循財和第四代團隊已開始規劃新加坡的未來發展方向。去年六月他們推出「新加坡攜手前進」（Forward Singapore），更新我們的社會契約。他們與數千名新加坡人進行對話，分享他們解決各種問題的想法。例如：如何讓我們的人民具備成功的技能；以及如何加強我們的團結《新加坡攜手前進》報告將於今年晚些時候發布。它將成為幫助新加坡渡過驚濤駭浪的指南針。

儘管烏零密布，世界還是有很多機會給敢於抓住它們的人。我剛才在馬來語演講中談到數碼經濟等前景廣闊的新領域，也分享了政府將給予打工仔更多支持——幫助您適應和提高技能，搶得先機。我們的「新加坡攜手前進」計劃包括為失業工人提供財務支持，同時您升級自己的技能。這將是一個臨時的安全網，幫助滿足您即時的需求，讓您自由地提升技能和接受培訓，為您（下一份）好的長工做好準備。只要您願意付出努力，政府就會加倍努力來幫助您。

第2部份：退休

財務問題不僅是年輕工人最關心的問題，也是年長工人最關心的問題。隨着我們人愈來愈接近退休年齡，這些擔憂變得愈趨迫切。

尤其是50多歲和60歲出頭的人。讓我們稱他們為Young Seniors（譯作：「年輕的長者」／輕熟銀髮族／中長者）。說是「年輕」，因為您們比建國一代和立國一代年輕；因為您們快將退休，或已在近期退休了。

今天的「年輕的長者」處於一個獨特的地位。與建國一代和立國一代相比，您們從新加坡的發展中受益更多，並且普遍生活得更好。但與比您們年輕的打工仔相比，即今天30多歲和40多歲的人，普遍您們一生中的收入較少。您從公積金制度改進中受益的時間也較少，因此積累的退休儲蓄也較少。年輕的長者也處於人生的一個特別「夾心」的階段。您肩負起照顧家中更年輕或更年長者的責任，您的孩子或是年輕人，往往還沒有完全生活獨立，仍然跟您住在同一個家中。您們、許多「年輕的長者」家中也有年邁的父母，他們可能受到年老體弱問題的困擾。必須就他們去醫療預約和醫院就診進行接送，照顧他們的日常所需。除了所有這一切，「年輕的長者」同時要注意自己的健康，因為您自己也不那麼年輕了。所有這些方面的責任都會增加您的負擔，所以，作為年輕的長者，您對退休需求感到焦慮是可以理解的。除了日常生活成本壓力之外，您知道「退休」這議題正在悄然向您襲來。您想知道：我有足夠的錢過日子嗎？我能應付嗎？但請別擔心——政府會幫助您。

共同前進配套（Majulah Package，又稱「前進方案」）

我們將推出一項計劃來幫助「年輕的長者」滿足其退休的需求——讓我們將其命名為 Majulah計劃（馬來語，英語意思是Go Ahead）。這適用於今年50歲及以上（出生於1973年或更早）的新加坡人。那些收入較低和財富較少的人將受惠。政府的支持將根據您的收入和公積金儲蓄分級。Majulah 一攬子計劃將由三個部分組成。

第一，是「就業儲蓄花紅」（“Earn and Save” Bonus），幫助您在還在工作時積累公積金儲蓄。大多數「年輕的長者」仍在工作，距離退休還有幾年時間。我們鼓勵您盡可能繼續工作。中及低收入的打工仔，每年將獲得高達1,000元（新加坡元，下同）的公積金花紅，具體取決於您的收入。除了通常的雇主和僱員繳款之外，政府還將把這筆錢記入您的公積金賬戶。只要您在工作，無論是全職還是兼職，您每年都會收到此「就業儲蓄花紅」。以一名計劃在65歲退休的低收入55歲人士為例。如算上公積金利息，10年來，她的「就業儲蓄花紅」總計可節省1.2萬元的額外公積金儲蓄，這是不錯的。

第二，「退休儲蓄花紅」（RSB）。如果您的公積金餘額尚未達到公積金基本退休金，您將獲得多達1,500元的、一次過的公積金花紅。那些沒有工作的人也將獲得這筆花紅。這包括家庭主婦，她們放棄自己的事業，努力養家，因此公積金餘額非常低。

第三，「保健儲蓄花紅」。大多數「年輕的長者」都有足夠的醫療儲蓄餘額。儘管如此，許多人仍然擔心醫療費，因為您很快就會成為「不那麼年輕」的長者。因此，共同前進配套將包括高達1,000元、一次過的「醫療儲蓄計劃」（Medisave）花紅。它會給您一些額外的緩衝，幫助您支付醫療費和保險費。

共同前進配套將幫助50多歲和60歲出頭的「年輕的長者」滿足其退休的需求。但除了「年輕的長者」之外，我們還希望鼓勵年長的長者盡可能繼續工作。因此，共同前進配套也涵蓋建國一代和立國一代。

第3部份：高齡化

今晚我想談談另外兩個重要問題——照顧我們的老齡化人口以及為我們的人民提供住屋。

新加坡是世界上人口高齡化速度最快的國家之一。如今，大約五分之一的新加坡人是 65歲及以上的長者。到2030年，近四分之一的新加坡人將成為長者。我第一次講人口高齡化是在2007年的國慶群眾大會上。當時我們有500位百歲長者，也就是100歲以上的人。我們認為這已經很多了。到6年後的2013年，這一數字翻了一番，達到 1,000左右。到2030年，百歲長者可能會再次翻倍，達到至少2,000人！ 它生動地展示了我們的社會是如何變得愈來愈老、愈來越快。今天，如果你問的話——這是圖表中沒有——但我們已經有大約1,500位百歲長者。到2030年，我將不會發表這演講，但無論誰發表演講，都必須照顧我們所有的長者，而且我們中的一些人非常資深。

今天，我們是一個高齡化社會；很快，我們將進入「超高齡化」社會。這具有巨大的社會和經濟影響。為了幫助長者安享晚年，我們還有很多工作要做。

今天我主要講在兩個方面的準備：「活躍老化」（active ageing）；使住宅和區域更加適合長者。

「活躍老化」

首先，關於「活躍老化」。

我們在長者的醫療保健方面投入了大量資金。

政府在提供護理方面發揮着重要作用，但長者也必須發揮我們的作用來照顧自己。衞生部上個月推出了Healthier SG。Healthier SG旨在讓我們每個人在家庭醫生和社區合作夥伴的支持下對自己的健康承擔更多責任。當您註冊參加時，您將獲得個性化的健康計劃，包括何時進行篩查和疫苗接種。除了醫療處方外，您的醫生還會為您提供我們所說的社會處方，例如建議您採取更積極的生活方式、保持更健康的飲食、減輕一點體重或戒煙。但是，雖然您的全科醫生可建議甚至為您安排這些，但只有您可決定遵循並執行這些操作。但請您這樣做。預防永遠勝於治療。我和我的妻子已經報名了。我鼓勵所有長者在收到衞生部的邀請後報名參加Healthier SG。

除了Healthier SG，我們還能如何幫助新加坡人安享晚年呢？ 這不僅僅是為了抵禦疾病，也是為了保持健康，保持身心健康。因為心理健康與身體健康同樣重要。對長者福祉的、大的威脅之一是孤獨。如今，許多長者獨居。他們面臨被社會孤立的風險。他們的配偶可能已經去世；他們的孩子可能和自己的家人住在其他地方。因此，有人定期與他們保持聯繫非常重要。他們保持活躍並擁有相互支持的社交網絡也很重要。疫情期間，不少老人被困在家裏，無法外出進行日常活動。我們非常擔心，孤立和不活動，他們的情況會很快惡化。因此，當我們能夠安全地做到這一點，我們就立即為長者重啟社區活動——讓他們站得更遠，在戶外進行，但這是聚集在一起進行，以及保持人與人之間的接觸和活動。

我們將採取更多措施幫助長者保持參與度和社交活躍度。這就是我們在新加坡各地設立活躍老化中心（AAC）的原因。我最近參觀了這家活躍老化中心，Bedok Radiance AAC。它由慈善機構德教太和觀運營。我很高興看到充滿活力的長者群體加入進行活動並使用那裏的服務。他們中的許多人告訴我，他們獨自生活，總是期待着參加活動。這此活動讓他們有機會與朋友相處，有所期待，有使命感。

AAC每週舉辦豐富多彩的活動：藝術即興表演、卡拉OK和舞蹈課程。我在那裏的時候，HAPPY運動班正在如火如荼地進行——HAPPY的意思是為你舉辦的健康老齡化促進計劃，H-A-P-P-Y。

長者們看上去很高興，但有些人的心情卻不太好。一些人坐輪椅，但他們仍然參加活動。一位開朗的女士告訴我她希望再次跑步！即使坐在輪椅上，為什麼不呢？ 其他長者正在使用AAC的醫療服務。有些人正在檢查生命體徵，以便醫生可以在出現問題時進行跟進。其中一個正在進行遙距諮詢——護士親自到場幫助他，還有一名醫生從綜合診所通過Zoom打電話過來。親戚或鄰居努力將長者帶到AAC，讓他們進行社交活動並為他們的生活帶來歡樂，這很好。

最令我鼓舞的是，許多長者不僅參加活動，還幫助組織和運營這些活動——長者為長者服務。我見到了吳女士、那位穿粉色襯衫的女士、凱倫女士和法里達女士。他們正準備向住在出租公寓樓上、無法來AAC的體弱長者送熱飯。他們每天都這樣做。這是在保持活躍的同時建立睦鄰關係的好方法。其實，除了送餐，AAC還有公共餐食。工作人員告訴我，我提到的這些義工都是女士。但我們開始看到愈來愈多的男性長者加入AAC。這個場景很有吸引力，也是一項重要的活動，因為它們鼓勵長者下樓來。當他們聚集在AAC吃飯時，他們會進行社交、交朋友，工作人員可看到他們，確保他們沒事。我還發現，這些飯菜其實都是長者自己做的，至少有一些是長者自己做的！這三位阿姨（左邊的Aminah女士、Rosnah女士和Fatimah女士）利用SkillsFuture學分參加食品衛生和準備課程，以便為其他長者做飯。Fatimah女士告訴我，他們在烹飪中使用較少的鹽和糖，以使其成為更健康的選擇。然後我嚐了她煮的咖哩雞，我說，「你一定用了椰奶。」她說不——她用的是普通牛奶，但味道一樣好——sedap sekali（非常好吃）！我又吃了第二份。

如果你細心的話，你會發現那些中心正在引入更多讓男士們感興趣的活動，比如即興演奏。或者甚至是一些簡單的東西，比如咖啡角，叔叔們可以在那裏喝咖啡。AAC 中每個人都會有所收穫。

我對Bedok Radiance AAC的訪問行程感到非常振奮。我相信新加坡各地的AAC網絡將成為長者保持活躍和健康的寶貴資源。我們將投資擴大網絡，並與社區合作夥伴合作，增強AAC的服務和覆蓋範圍。

如果您有年長的家庭成員，特別是他們獨自居住，請帶他們加入附近的AAC。如果您自己是長者，我強烈鼓勵您加入您附近的中心，因為許多長者在那裡度過了愉快的時光。邁出活躍老齡化的第一步，這樣您就可以過得好，也可以過得好。就像這裏的黃女士一樣。這是黃女士，她已97歲了——依然精神抖擻，還在打麻雀！

使組屋住宅和轄區更加適合長者

除了鼓勵「活躍老化」之外，我們還將讓我們的組屋和轄區更加適合長者。許多長者告訴我們，他們希望在自己的家中和社區中度過自己的黃金歲月。這是一個熟悉的環境，一個溫馨的庇護所，他們建立了深厚的根基和深厚的友誼。這是一件非常好的事情。我們將幫助盡可能多的長者安享晚年。我們需要採取一些行動來實現這一點。

首先，我們將使您的家更加適合長者。如今，根據「樂齡易計劃」（Enhancement For Active Seniors，簡稱EASE），您可以在家中安裝坡道等配件來幫助您進出。在廁所內，您可安裝扶手並讓地板變得防滑以確保安全。很快，長者就可以從EASE 2.0下的擴展配件套件中進行選擇。比如，你可有可折疊式的淋浴座椅，你可把你的廁所入口加寬，這樣，如你或你的配偶需要輪椅，你的輪椅可帶進廁所，生活可以更安全、更方便。

其次，我們將使長者在社區內活動更加安全、舒適。例如：我們將改造長者經常到的街道和通道； 我們將建造更多亭子和休息點；還有更多的感覺療癒的花園、健身步道和健身器材，以鼓勵長者保持活躍。道路將變得更加適合行人使用。例如，維時較長的綠燈信號讓長者更多的時間過馬路。你會看到，36秒——電單車和汽車要等這個時間，沒關係，長者的安全重要。這是他們的家，他們的領域，我們把他們放在第一位。無障礙坡道和提高的斑馬線，方便輪椅使用者在路邊過馬路，無需下台階和上台階；以3D道路標記以及狹窄道路減慢汽車速度。我們還將安裝更大、更豐富多彩的街區標誌，並印有熟悉的符號，幫助長者記住自己的街區並找到回家的路：（讓他們知道）這裏不是賣沙爹串燒攤位，而是位於哥本峇魯的第113座Satay Block。

第三，對於那些需要多一點幫助的人，我們會建設更多的輔助生活設施。以輔助腦退化症整合照護（Integrated Dementia Assisted Living，IDeAL）項目的第115街區的項目為例。位於哥本峇魯第115街區的Kueh Lapis街區。我去年就去為他揭幕。這是新加坡失智症協會的一個基礎項目，在政府的一些支持下，旨在幫助患有輕度腦退化症的長者。許多長者住在這個街區自己的公寓內。本來空無一人的陽台空間已成為他們的社區客廳，長者在這裏玩耍、遊戲、鍛煉、理髮、一起吃飯。每當老人需要什麼東西時，他或她都會去二樓。居民們親切地稱這里為Ji Lao——二樓。那裏有共用設施，比如社區廚房，他們可在那裏做飯和閒逛，還有一個遙距醫療室，工作人員可以在那裏監測他們的生命體徵並安排遙距醫療檢查。一切盡在Ji Lao！ 在IDeAL，腦退化症長者可以在樓上快樂地獨自生活，在樓下享受朋友和社區的溫暖和關懷。建屋發展局正在建設類似的輔助生活項目，稱為社區護理公寓（Community Care Apartments）。他們不僅會為患有腦退化症的長者提供服務，還會為健康的長者提供服務。

我們需要一整套這些設施——無論是輔助生活設施還是AAC——來為有不同需求的長者提供服務。其中一些今天已有了。但我們需要改進它們，擴大規模，並為未來的大量使用做好準備。

我們將繼續讓新加坡成為對當前和未來長者更友好的家園：投入資源，為您的房屋提供長者防護（senior-proof）；使轄區更安全、更容易通行；建造更多輔助生活住宅，配備綜合住宿、護理和社區設施。我們將在新加坡各地開展這項工作，首先從長者最多的城鎮開始，比如宏茂橋和紅山。

因此，我們正在採取重大措施，為超老齡化社會做好準備。這是一項名為Age Well SG的新國家計劃的一部份，計劃將補充Healthier SG以改善長者的健康。各部委將在未來幾個月分享更多相關資訊。

我們將共同努力，將新加坡打造成一個適合所有年齡段的溫馨家園，讓長者能夠有尊嚴、優雅地度過晚年，並與朋友和家人保持聯繫。

尚有下半部，待續

