雷蒙多：中美關係穩定極重要　王文濤籲以穩定及可預測方式促商

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月28日開始與中國政府官員舉行會談，稱世界最大的兩個經濟體建立穩定的經濟關係「極其重要」。



她稱，世界期待美國和中國建立穩定的經濟關係； 兩國年貿易額超過7000億美元（約5.5萬億港元）。

雷蒙多稱美國和中國「今夏一直在努力建立新的訊息交流和工作小組，這將使我們能夠更加一致地經營我們的關係」。

美國和中國之間的經濟關係是世界上最重要的經濟關係之一。我們共享7,000億美元的貿易。 美國商務部長雷蒙多

我們擁有穩定的經濟關係非常重要，這對我們兩國都有利。事實上，這是世界對我們的期望。這是一個複雜的關係。這是一種有挑戰性的關係。我們當然會在某些問題上有分歧，但我相信，如果我們直接、開放和務實，我們就能取得進展。 美國商務部長雷蒙多

雷蒙多正在與中國和商界領袖舉行為期3天的會談，以促進關係，並於28日會見了商務部部長王文濤，會談時間2個多小時。

2023年8月27日美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo，左一) 抵達北京首都國際機場時，中國商務部美大司司長林峰（右二）與美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns，右一）在場接機。（Pool via Reuters）

王文濤說，北京也準備與華盛頓合作，並補充說，雙邊經濟關係不僅對兩國很重要，而且對世界其他國家也很重要。他對雷蒙多稱美國喜歡與中國開展貿易的言論表示讚賞。

他在會面中向雷蒙多說：

我準備與你們共同努力，營造更有利的政策環境，加強我們企業之間的合作，以穩定和可預測的方式促進雙邊貿易和投資。 中國商務部部長王文濤

雷蒙多補充稱，她不會在任何涉及國家安全的問題上妥協或談判。但她表示，絕大多數美中貿易與國家安全無關。

王同意這一觀點，並稱他認為兩個經濟體之間的大多數貿易都是「良性的」。