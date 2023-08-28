王文濤與雷蒙多會面：中美經濟關係對兩國以至全球十分重要

商務部長王文濤8月28日在北京，與訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）會面。王文濤表示，中美經濟關係對兩國以至全球都十分重要，中方準備與美國合作促進貿易，為中美企業營造更有利的政策環境。



王文濤表示，中美經濟關係不僅對兩國十分重要，也關係到全球的經貿關係。中方準備與美國合作促進貿易，為兩國的工商界加強合作創造良好政策環境。王文濤又稱，中美大多數貿易都是良性。

雷蒙多則表示，美中兩大經濟體維持穩定的經貿關係，對兩國以至全球都有利。雷蒙多強調美方無意阻礙中國經濟發展，美方相信強勁的中國經濟是好事，尋求與中國健康競爭。

雷蒙多表示，美中關係複雜及具有挑戰性，在部份問題上存在分歧，相信透過直接、開放和務實的溝通，能令兩國關係取得進展。在國家安全問題上，美國沒有妥協或談判餘地，但美中之間大部份貿易與國家安全無關，在許多領域，包括氣候變化和醫療保健等方面能加強合作。

雷蒙多是自6月以來第四位訪華的美國高級官員。她在啟程前表示，準備在會面中表明美國無意同中國經濟脫鈎，總統拜登（Joe Biden）要求她向中方傳達，定期溝通對於避免衝突至關重要。