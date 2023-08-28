雷蒙多訪華：將向北京說明美國國安政策　避免誤解

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的訪華行程星期一（8月28日）正式啟動。雷蒙多說，她訪問中國的主要目標之一，是「為美國保護關鍵技術的國家安全戰略進行解釋說明，並進一步提高透明度」。



雷蒙多強調，美國基於國家安全而採取的措施，「沒有辯論或妥協的餘地，這不是雙方的討論範圍」 。

《紐約時報》報道，雷蒙多在啟程前的吹風會上說，她計劃與中方討論的課題包括美國的技術控制、商業糾紛及開展更多業務機會。

雷蒙多指出，「重要的是，美國要對中國保持透明，要讓中華人民共和國高層理解美國的國家安全政策，這才能避免誤解，避免不必要的局勢升級，避免誤判」。

美國總統拜登（Joe Biden）近日簽署行政命令，限制向中國某些敏感技術領域進行投資。半導體和微電子、量子訊息技術、人工智能（AI）三大領域，是美中科技競爭的核心。美中科技戰將是雷蒙多此行的主要議題之一。

另外，西方企業對中國擴大《反間諜法》的適用範圍愈來愈感到擔憂。預計雷蒙多將就中國把美國儲存晶片龍頭美光（Micron）列入監管機構黑名單，以及其他西方企業的擔憂提出關切。

儘管美中關係仍陷「寒冬」，雷蒙多和其他美國官員堅稱，這兩個全球最大經濟體之間的貿易仍有巨大潛力，美國將推動雙方在其他領域建立商業聯繫。

目前中國仍是美國的第三大出口市場，中國向美國農場和企業購買了超過1,500億美元（約1.17萬億港元）的產品。

雷蒙多說，美國的出口管制僅佔美中雙邊貿易的1%。美國對中國的出口為美國創造了超過8萬個就業崗位，小型企業和大型企業都受益。美國每年還繼續從中國進口價值數千億美元的產品。

雷蒙多8月27日晚間飛抵北京，將在北京和上海進行4天訪問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

