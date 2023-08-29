美國學者：美或最終無法減少依賴中國供應鏈

美媒8月26日引述一份論文稱，美國或最終無法減少依賴中國供應鏈。這論文26日在Jackson Hole全球央行年會的「全球經濟結構性轉變」經濟政策研討會上發表。



彭博社26日稱，論文的作者是哈佛大學商學院（Harvard Business School）教授阿爾法羅（Laura Alfaro）、以及達特茅斯學院（Dartmouth College）塔克商學院（Tuck School of Business）副教授達文．佐（Davin Chor）。

他們在文中記錄2017年至2022年間，美國從中國進口的貨品比例下降，而美國從越南和墨西哥進口的貨品比例相應增加。

報道指，這轉變由包括關稅在內的美國政府政策推動，它們旨在令美國和中國經濟脫鈎，但中國企業看來正尋找方法來減輕影響，即增加對越南和墨西哥的出口以及直接投資。

論文稱，美國與中國的間接供應鏈聯繫仍完整無缺，這些間接聯繫甚至正通過某些層面來增強，包括中國與越南和墨西哥的經濟聯繫。內文指，儘管美國可能正將其採購和進口工作重新分配到越南和墨西哥，但事實上它可能仍通過第三國，包括越南和墨西哥，來與中國保持聯繫和依賴。