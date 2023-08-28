中國駐日大使館接大量騷擾電話　吳江浩應約晤日官促依法處置

日本外務省8月28日召見中國駐日大使吳江浩，就相信是中國國內向日本撥打的大量騷擾電話抗議，同時要求中國基於科學原則，即時撤消進口禁令。



日本外務省事務次官岡野正敬表示，日本收到了顯示中國境內電話號碼撥打的大量騷擾電話，包括中國的日本設施及機構亦受到騷擾，經日前抗議後狀況並無改善，外務省對騷擾行為表達極度遺憾。

外務省敦促中國政府盡速以適當行動，傳達正確訊息並呼籲國民冷靜，同時要求中國保障在華日本人及日本大使館等日本機構安全。

日本自8月24日排放福島核廢水後，中國有網民發起打電話抗議行動，日本全國多間餐館、酒店、以至公共設施、醫療機構、甚至國會都收到大量來自中國的騷擾電話。日本外務省26日已召見中國駐日本公使楊宇表達抗議。

另外，外務省同時要求中國基於科學原則，即時撤消日本食品的進口禁令。

中國駐日大使館同日稍後公布駐日本使館發言人就吳江浩大使應約會見日本外務事務次官有關情況答記者問。

中國駐日大使館稱，吳江浩28日下午應約與岡野正敬會面。

吳江浩就福島核污染水排海問題進一步闡明中方嚴正立場，強調日方不顧國內外強烈質疑和反對呼聲，執意啟動福島核污染水排海，給全球海洋環境和全人類健康安全帶來巨大風險隱患和不可預測危害，引發包括中國在內國際社會強烈憤慨。日方排海在道義、科學和法律上都存在嚴重問題，應立即停止這一錯誤行為，以真正負責任的態度同周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置核污染水。

吳江浩就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

針對日方提及駐華外交機構和在華公民安全等問題，吳江浩表示，中方將繼續依法保障日本駐華使領館安全和在華日本公民合法權益。