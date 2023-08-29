王文濤向雷蒙多提301關稅等問題　指泛化國家安全不利正常經貿

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月28日訪華期間，與中國商務部長王文濤會晤。中國商務部表示，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤重要共識，就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了理性、坦誠、建設性的溝通。



王文濤表示，經貿關係是中美關係的壓艙石。兩國的貿易對各自經濟和世界經濟都很重要。中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好政策環境，促進雙邊貿易和投資。

王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。他表示，泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定。美方多次表示不尋求與中方脫鉤，希望美方將表態落在實處。

中美商務部成立工作組 副部長級和司局級官員定期會議

王文濤及雷蒙多認同，中美在經貿領域開展開放和富有成效對話的重要性，宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道。雙方成立了一個工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方還啟動了出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，就出口管制信息進行交流。

此外，雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密，以及保密商務信息保護問題進行技術磋商。