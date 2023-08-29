特朗普涉企圖推翻大選案明年3月4日開審　「超級星期二」前一天

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果，遭司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴的案件，主審法官丘特坎（Tanya Chutkan）決定，案件明年3月4日在華盛頓聯邦法院開審。此日期為「超級星期二」前一天，屆時美國10多個州將舉行共和黨總統初選的投票。



特別檢察官史密斯原要求在明年1月2日開審，但丘特坎認為並不可行。特朗普的律師則要求定在2026年4月，遠遠遲過2024年11月的總統大選，理由是他們需要時間審視政府轉交的1,280萬頁證據。丘特坎認為不需要那麼久，「辯方提議的2026年4月遠遠超出了必要的時間。」

丘特坎28日決定，案件於明年3月4日開審。她強調，特朗普必須確保審訊順利進行，其工作日程不應影響審訊時間。

特朗普28日沒有出席聆訊，他此前曾猛烈抨擊丘特坎，指對方對他有偏見。 丘特坎再次警告，特朗普應該停止在網上發布有關證人，又或其他涉案人員的煽動性言論。

4宗案被起訴 3宗已定開審時間

至目前為止，特朗普被起訴的4宗案件中，已有3宗確定了開審日期，分別為向色情女星支付的封口費案，已定於明年3月25日在紐約受審；以及涉嫌不當處理機密文件案，定於明年5月20日在佛州開審。

至於最新在佐治亞州（Georgia）被起訴的干預大選結果案，特朗普將於9月6日到法院提出答辯，但案件未定開審日期。