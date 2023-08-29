王文濤與雷蒙多會晤聲明：中國要求解除制裁　美國看重持續溝通

8月28日，商務部部長王文濤在北京與到訪的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）舉行會談。雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了溝通。



中國商務部消息

據中國商務部網站發表消息，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤重要共識，就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了理性、坦誠、建設性的溝通。

王文濤表示，經貿關係是中美關係的壓艙石。兩國的貿易對各自經濟和世界經濟都很重要。中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好政策環境，促進雙邊貿易和投資。

王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。王文濤表示，泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定。

雙方在會上宣布建立新的溝通渠道，成立工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方還啟動了出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，就出口管制訊息進行交流。

雙方又討論並同意由兩國專家，就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務訊息保護問題進行了技術磋商。

圖為8月28日，美國商務部長雷蒙多在北京與中國商務部長王文濤會面。（Reuters）

美國國務院消息

據美國國務院網站發表消息，雷蒙多與王文濤會面，以促進美國的商業和戰略利益。此次會議是繼拜登（Joe Biden）總統在2022年11月與主席習近平會晤後，持續努力深化雙邊討論的一部份。

雷蒙多強調了確保美中之間的開放溝通渠道的重要性，並一致同意採取一系列具體措施實現這一目標：

1. 兩國將建立一個新的工作組，這是一個由美國和中國政府官員以及私營企業代表組成的諮詢機制，旨在解決貿易和投資問題，推進美國在中國的商業利益。兩人亦同意工作組每年舉行兩次會議，美國將在2024年初主持第一次會議。

2. 兩國將啟動出口管制的訊息交流，以減少對美國國家安全政策的誤解。首次會議將於8月29日於北京商務部舉行。

3. 雙方同意由兩國專家，就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務訊息保護問題進行了技術磋商。

4. 雙方定期就商業和經濟問題進行交流，並至少每年舉行一次部長和副部長級別的會議。

雷蒙多討論了兩國促進經濟交流的機會，但前提是符合美國的利益和價值觀。雷蒙多強調要為美國工人和企業創造公平競爭環境，以及確保美國企業在中國得到公平透明對待。最後，雷蒙多部長強調政府保護美國國家安全所必需的行動，並重申政府的「小院高牆」方式，強調出口管制僅針對對國家安全或人權產生明確影響的技術，並不是為了遏制中國的經濟發展。