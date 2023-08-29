美國北卡大學槍擊案疑犯曝光：武漢大學畢業　曾在線上稱想找朋友

美國北卡羅來納大學8月28日發生槍擊案，一名教職員被殺，槍手被捕。美國多間傳媒報道，被捕疑犯是名為Tailei Qi的學生，相信他是來自中國的物理學博士生。



美國北卡羅來納新聞（WRAL）報道，Tailei Qi是北卡大學博士研究院的二年生，他在2022年1月加入物理學研究團隊，研究有關「納米物質合成與分析」的科目。

圖為8月28日，美國北卡大學被捕槍手Tailei Qi被警方拘捕帶離校園。（Twitter 影片）

報道指出，Tailei Qi在中國武漢大學取得物理學士學位，升學美國在路易斯安那州立大學（Louisiana State University）取得材料科學與工程碩士學位，再入讀今天的北卡羅來納大學。

在Tailei Qi於LinkedIn的自我介紹，他是一位熱愛遠足和各類運動的人，更曾在長跑比賽中獲獎。但在他的X（前稱Twitter）上，他曾表示過自己感到孤獨，希望能找到朋友，還有談過有關欺凌等，目前未知這與槍擊案是否有關。

報道又指他居住在距離校園不遠處，但當地的鄰居似乎並不認識他，且對事件發生感到錯愕。

槍擊案發生後北卡羅來納大學一度封鎖，學校呼籲學生留在室內避免外出，目前學校已經解封。警方仍正調查事件中。