美國佛州4死槍擊案　白人槍手曾試圖闖入非裔大學

美國佛羅里達州（Florida）傑克遜維爾（Jacksonville）26日發生的4死槍擊案，警方28日公布槍手為21歲白人帕爾米特（Ryan Christopher Palmet），他是合法購買案中使用的槍枝，且沒有犯罪記錄。



案發於26日下午，地點為廉價商品零售商Dollar General在當地的一間分店，包括槍手在內4人死亡。當局指槍擊是出於種族動機，槍手向媒體、父母和執法部門發表了「幾份宣言」，詳細描述了他對非裔的仇恨。此外，槍手還留下了遺囑和遺書。

警方表示，槍手到雜貨店行兇之前，曾試圖進入當地歷史悠久的非裔大學Edward Waters University，但因拒絕向職員表明身份，而被拒絕進入校內。他後來前往雜貨店，槍殺了2男1女的非裔顧客。

警方表示，槍手在今次行兇之前，沒有犯罪記錄，也沒有任何危險信號。不過，他2017年根據一項名為《貝克法案》的州法律被短暫拘留，原因是出現精神健康危機，因此被安排進行非自願檢查。

總統拜登（Joe Biden）表示，不能夠讓美國成為一個民眾會因為膚色而擔心被槍殺的國家。司法部長加蘭（Merrick Garland）在一份聲明中表示，司法部已把此案列為仇恨犯罪，以發「出於種族動機的暴力極端主義行為」進行調查。