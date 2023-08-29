中國解除懲罰關稅後　澳洲對華輸出首批大麥

中國8月初解除懲罰性關稅後，澳洲向中國輸出首批大麥。



據彭博社報道，澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）星期二（8月29日）在西澳舉行的一場記者會上說：「首批從（西澳港口）奎納納（Kwinana）發貨的澳洲大麥正在往中國運送的途中。」

奎納納是珀斯以南地區穀類的主要出口港，由澳洲最大的小麥處理機構CBH集團運營。

在中國2020年向澳洲大麥徵收逾80%的反傾銷和反補貼稅之前，中國是澳洲大麥的最大出口目的地。中國本月初宣布撤銷對澳洲大麥的懲罰性關稅後，中國商家開始向澳洲出口商訂貨。

CBH集團首席執行官麥克納馬拉（Ben Macnamara）在記者會上說，首批從澳洲運往中國的大麥約5.5萬噸。CBH集團主席斯特德（Simon Stead）補充，在關稅解除後，澳洲大麥的售價立即出現介於50至60澳元（約253至304港元）的波動。

中國在2020年5月對澳洲大麥徵收超過80%的關稅，指責澳出口商在中國市場傾銷大麥，當時正值中澳兩國關係急轉直下。但自2022年5月澳洲工黨政府上台以來，堪培拉與北京已恢復溝通，中澳兩國關係顯著改善。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）在記者會上說：「我們還有很多工作要做，要設法（讓中國）撤銷對（澳洲）葡萄酒和龍蝦的貿易限制。我相信以我們目前與中國政府的良好互動，這些限制很快就能剔除。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

