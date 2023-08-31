中國新版地圖納南海主權爭議範圍　馬來西亞外交部：拒絕接受

繼印度外交部提出抗議後，中國新發布的「2023年版標準地圖」再惹爭議，由於地圖納入與馬來西亞存在主權爭拗的南海範圍，馬國外交部30日發聲明稱拒絕接受，批評中國作出「單方面主張」，該地圖對馬來西亞「沒有約束力」。



中國自然資源部28日公布「2023年版標準地圖」，納入台灣、南海諸島，以及與印度存有邊界爭議的地區。其中有關南海的主權範圍，與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸外的專屬經濟海域（EEZ）重疊。

馬來西亞外交部30日發聲明稱，不承認中國在南海的主權主張，中國的「2023年版標準地圖」涵蓋了馬國海域。 馬來西亞方面稱，南海問題複雜而敏感，必須根據國際法和平對話、理性地處理爭端。該國又稱，支持制定東南亞各國正在談判的南海行為準則。

在前一天，由於中國將與印度存有爭議的地區納入新版標準地圖，印度外交部亦向中國提出抗議。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）稱，印度拒絕中方的說法，認為沒有根據，並指中方的此類舉措只會令邊界問題變得更加複雜。