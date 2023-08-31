麥康奈爾再次僵住不動逾30秒

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）30日會見記者時，再度僵住不動，健康狀況備受關注。 這次他沒有反應的時間逾30秒，比7月在國會首次出現此情況的時間更長。其助手其後表示，麥康奈爾當時感到頭暈，在出席下次公共活動前將諮詢醫生。



81歲的麥康奈爾30日在肯塔基州（Kentucky）出席一場論壇活動並發表20分鐘講話後會見記者。當被問及2026年會否競逐連任後，他在現場「定格」不動30多秒，只凝視著前方。即使助手走到他面前問：「參議員，你聽到這個問題了嗎？」麥康奈爾低聲說了聲「是」，但沒有更多回應。其助手向記者說：「抱歉，我們需要一點時間。」

他被護送短暫離開後，再次會見記者。在助手在旁重複下，簡短地回答了一個有關肯塔基州總檢察長卡梅倫（Daniel Cameron）的問題。之後也被問到有關前總統特朗普（Donald Trump）的問題，同樣需要助手重複提問。不過，麥康奈爾拒絕回應，記者會隨即結束。

麥康奈爾7月26日在國會主持每周記者會時，也曾突然僵住不動，沉默約21秒。 在離場12分鐘後，麥康奈爾重新折返。有記者問其情況是否與今年3月摔傷頭部有關，麥康奈爾當時否認稱：「不，我很好。」