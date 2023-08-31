加蓬政變　聯合國非洲聯盟譴責

非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki）8月30日表示，非盟強烈譴責加蓬發生的軍事政變企圖，敦促叛亂軍方保障總統及政府成員的人身安全。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也譴責加蓬政變，呼籲各方保持克制並展開對話。



根據俄衛網，聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）說：「聯合國秘書長密切關注加蓬局勢的發展。秘書長注意到，有報道說公布的大選結果是在基本自由遭到嚴重侵犯的情況下得出的，秘書長對此深感不安。」

迪雅里克指：「秘書長強烈譴責仍在持續的這場政變，譴責以此作為解決選後危機的手段」，「秘書長呼籲有關各方保持克制，展開包容性、實質性的對話以及確保尊重法治和人權。」

迪雅里克還說：「秘書長還要求加蓬國家軍隊和安全部隊保證總統及其家人的人身安全。」

法基在一份公報中稱：「非洲委員會主席在懷着強烈不安關注加蓬局勢，強烈譴責把軍事政變企圖作為選舉後危機出路的做法。」

公報指出，軍事叛變嚴重違反《非洲民主、選舉和治理憲章》等非盟的政治和法律文書。

這份公報稱：「我們敦促加蓬軍隊和安全部隊信守其職責，保證總統、其家人和政府成員的人身安全。」

非盟委員會主席還呼籲加蓬所有政治力量為盡快恢復憲政和民主秩序選擇和平道路。

加蓬30日宣布現任總統邦戈（Ali Bongo Ondimba）在選舉中贏得第3個任期後，一隊高級軍官通過電視台宣布奪取政權並取消選舉結果、解散國家機構，奪權軍人稱邦戈被軟禁，其子被拘留。

加蓬共和國衛隊司令恩圭馬（Brice Oligui Nguema）對法國《世界報》表示，總統邦戈已被解職，但保留一切民事權利。邦戈本人在一段視頻中確認自己位於官邸，但稱不知道妻子和兒子身在何處。