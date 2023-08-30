非洲加蓬政變　法歐憂加劇地區不穩定　中國籲對話解決分歧

中非國家加蓬（Gabon）發生政變，法國、中國、歐盟均表關注，擔心政變會加劇地區的不穩定。



法媒報道，法國總理博爾內（Élisabeth Borne） 8月30日在巴黎對各國大使發表講話時說，法國外交官正在應對一系列危機，從俄烏戰爭、蘇丹內亂到尼日爾的政變，「以及現在我們最關注的加蓬局勢」。

法國在非洲的影響力和利益被認為受到最近一系列推翻其友好政府的政變的損害。

加蓬現任總統邦戈（Ali Bongo）30日贏得他的第三個任期後，一些高級軍官宣布政變。自1967年獨立以來，加蓬一直處於邦戈家族的獨裁統治之下。

邦戈的父親奧馬爾（Omar Bongo）是法國在後殖民時代最親密的盟友之一，而邦戈長期以來一直是巴黎的常客，他的家族在巴黎擁有大量的房地產投資。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，加蓬的政變將會加劇整個地區的不穩定。

他在歐盟國防部長會議上說：「整個地區——從中非共和國、馬里、布基納法索（Burkina Faso）、尼日爾到加蓬……形勢非常困難。部長們必須深入思考當地正在發生的事情，考慮我們要如何改進對這些國家的政策。」

中國外交部發言人汪文斌說：「我們呼籲加蓬各方從國家和人民的根本利益出發，通過對話解決分歧，並盡快恢復正常秩序。」他還呼籲各方「保障邦戈總統的人身安全，維護國家的和平穩定」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

