英國會外委會報告：籲將日韓納入AUKUS　促英爭取加入Quad

英國會下議院外交委員會8月30日發布印太政策報告，籲將日本和韓國納入「澳英美聯盟」（AUKUS），並指出英國應在適當時候提出加入由「四方安全對話」（Quad）的意願。

報告稱AUKUS為英國帶來在經濟、安全與科技層面的好處；讓像日本、韓國這樣的夥伴參與，AUKUS會對英國更有益。

外委會促英國政府向美國與澳洲提議，邀請日本及韓國加入AUKUS，締結聚焦先進科技發展、不涉及核動力潛艦計劃的防衛合作協議。

委員會稱，與Quad協力發展涵蓋整個印太水域的協調一致戰略，對英國有益；英國應在Quad既有成員認為適當之時，提出有意加入。

報告內文也提及英國、新加坡、澳洲、馬來西亞、新西蘭等5個英聯邦成員於1971年簽署的「五國聯防協議」（FPDA），並在文中指中國在南海行徑「較以往具侵略性」，有鑑於此，可以FPDA為基礎，在東南亞建構更廣泛的區域聯盟。

英國・英國地標・英國旅遊・倫敦：圖為2023年8月3日，英國民眾們走過金絲雀碼頭金融區。（Reuters）

英國2021年3月首次透過政策文件確立「向印太傾斜」（Tilt to the Indo-Pacific）政策方針，國會外委會同年9月開始對英國政府執行有關方針的監督調查工作，30日發表結論報告。

報告內文檢視英國政府參與或尋求參與印太區域重要多邊機制和組織的情況，其中矚目的是外委會支持AUKUS及Quad擴容。