普京：北約或與澳英美聯盟整合　烏克蘭衝突源於西方自私行為

第十一屆莫斯科國際安全會議15日召開，主題為「多極世界中的全球安全現實」。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以視象形式致辭時稱，不排除澳英美聯盟（AUKUS）會加入北約（NATO）軍事聯盟，以實現西方在亞太地區主導地位的可能性。他又稱，包括馬里和烏克蘭在內的全球眾多衝突，均源於西方的地緣政治冒險、自私和新殖民主義行為。



普京致辭時表示，儘管各地區安全挑戰有其特殊性，但本質上講，都由西方地緣政治冒險、利己主義和新殖民主義行動造成。北約成員國不斷加強其進攻能力，並試圖將軍事對抗轉移到太空和信息空間。美國試圖改造和控制亞太地區國家合作體系，其推行的所謂「印太戰略」，本質上是企圖建立由華盛頓控制的軍事和政治聯盟。他認為，不排除北約會與AUKUS全面整合。

普京表示，只有國際社會齊心協力，才能減少全球和地區層面對抗，化解挑戰和風險，加強國家間的信任。俄羅斯始終堅定支持以國際法的規則和原則為優先，以國家主權和平等、創造性合作和信任為基礎的多極世界秩序。

紹伊古：西方在各地挑起局部衝突 旨在削弱競爭對手

俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在開幕式發言中說，西方擔心單極世界瓦解，擔心與軍事實力強大的對手公開對抗，因此在世界各地挑起局部衝突，目的是削弱競爭對手，保持對資源的控制，推行自己的規則。俄國防部將與傳統夥伴，以及所有主張在多極世界建立「獨立力量中心」的各方加強全面協作。

莫斯科國際安全會議由俄國防部主辦，首屆該安全會議於2012年舉行。據俄方表示，本屆會議會期一天，共有來自70多個國家的800多名代表出席，與會方分別討論亞洲、非洲、中東、拉美和歐洲等地區安全問題，並就各國在當前國際和地區形勢下加強合作，以促進全球和地區安全與穩定等交換意見。