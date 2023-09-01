泰國或放寬中國印度遊客簽證規定　以提高旅遊收入

泰國可能放寬對中國和印度遊客的簽證規定，並允許所有國家的旅客停留更長時間，以提高旅遊收入。



旅遊業是泰國主要的經濟支柱，佔國內生產總值約12%。新首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）希望明年將旅遊收入提高到近1000億美元。

賽塔指出，中國人申請赴泰旅遊簽證的過程繁瑣，收費又高，以致這個新冠疫情前泰國最大的遊客來源國，今年赴泰的遊客人次不如預期。

至於印度遊客目前到泰國旅遊時，須支付2000泰銖，以辦理有效期為15天的落地簽證。

賽塔星期一（8月28日）與泰國機場公司和數家航空公司的高層討論，如何在今年第四季的旅遊業旺季吸引更多外國遊客。據悉，泰國機場公司同意提高航班營運力20%，並設法加快入境通關。

針對新政府的建議，布吉島旅遊協會主席塔涅認為，可考慮讓中國和印度的遊客免簽入境，以迅速達到吸引遊客的目的。

中國遊客僅恢復至疫前三成 他國遊客達七成

他指出，截至上個月，到布吉島遊玩的外國遊客人數是疫請前的約70%，中國遊客僅恢復到疫前的30%。

國際投資機構野村證券星期一發布報告指出，中國遊客回流比預期慢，部分原因是泰國今年5月推出了嚴格的電子簽證規定。此外，泰國依賴的是中國非一線城市的遊客，而這些城市的人較易受到中國經濟下行的衝擊，影響他們出國旅遊的興致。

本文獲《聯合早報》授權轉載

