美國佐治亞州指控試圖推翻大選結果　特朗普拒不認罪

美國前總統特朗普對佐治亞州指他試圖推翻2020年總統大選結果的指控表示不認罪，這是他今年第4次正式否認刑事指控。



綜合法新社和彭博社報道，特朗普星期四（8月31日）通過法庭文件做出不認罪回應，與該案其他兩名被告的做法相同。

特朗普將缺席9月6日在亞特蘭大的法庭傳訊。屆時傳訊將進行電視直播。

富爾頓縣地方檢察官於8月14日提起公訴，指特朗普夥同他人謀劃推翻2020年大選結果。特朗普於上星期四（24日）到富爾頓縣監獄自首並交保候審，還首次拍攝大頭照。他否認自己有不法行為，譴責此案是針對他的「獵巫行動」。

富爾頓檢方稱鮑威爾（Sidney Powell）是操縱選舉陰謀論的始作俑者。她早些時候也通過法庭文件放棄出庭面訊，並拒不認罪。

身背四項刑事訴訟的特朗普上週也未出席共和黨總統候選人的首場辯論。不過，民調顯示，他在黨內的支持率居高不下，仍是2024年總統候選人中的領跑者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

