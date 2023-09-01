美國會騷亂｜極右組織「驕傲男孩」兩名前領袖判囚15及17年

美國極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前領袖比格斯（Joseph Biggs），因2021年1月6日的國會騷亂，31日被聯邦法官判處17年監禁。同案另一名前領袖雷爾（Zachary Rehl），同日也判處監禁15年。陪審團此前裁定，兩人串謀煽動衝擊國會，企圖為前總統特朗普（Donald Trump）推翻2020年總統大選結果。



比格斯被指在騷亂當中破壞國會大樓的金屬柵欄，地區法官凱利（Timothy Kelly）指涉及恐怖主義犯罪。但凱利判處的刑期低於聯邦量刑指南，也遠少過聯邦檢察官要求的33年。

凱利表示，他無意淡化國會騷亂的影響，但認為該仍無法與大規模傷亡事件相提並論，判處更嚴厲的刑罰或會造成不公。

2020年9月26日，驕傲男孩成員比格斯（Joseph Biggs）在俄勒岡州一場集會發表講話。（路透社）

在判決前，比格斯在庭上道歉，稱當日受群眾驅動前進，強調自己不是恐怖分子，心裏沒有仇恨。他提起女兒時一度哽咽，稱女兒是性侵受害者，需要他的支持。

另一被告雷爾被指曾以化學噴霧襲擊警員，事後還作假口供。他在庭上表示，很遺憾自己參與其中，他讓政治吞噬其生活，忘記什麼才是重要的東西。他並向家人道歉，請求法官將他安排到接近家人的聯邦監獄。

因參與國會騷亂而被起訴的「驕傲男孩」成員中，比格斯和雷爾為首批被判刑成員，檢方對他們的量刑建議遠超過其他被告，包括要求判處雷爾30年監禁。聯邦檢察官麥卡洛（Jason McCullough）31日表示，這些都是非常嚴重的罪行，令人對未來的選舉存憂慮。

同為「驕傲男孩」前領袖的塔里奧（Enrique Tarrio）和諾丁（Ethan Nordean）原定於30日宣判，但在法官請病假後而推遲。 檢察官要求對塔里奧判處33年監禁，對諾丁判處 27年監禁。