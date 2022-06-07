美國極右組織「驕傲男孩」5成員被控串謀煽動國會騷亂

美國極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖塔里奧（Enrique Tarrio）與另外4名最高級成員6月6日遭控與國會暴亂相關的串謀煽動。



根據《華盛頓郵報》，5人被控以武力反對合法的總統權力轉移，最終召集並協調1月6日在國會大樓附近、多達300人參與的活動。

↓塔里奧推文稱：「特朗普爸爸救我」↓

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國會大樓發生暴亂期間，塔里奧不在華盛頓，但據稱他在附近的巴爾的摩市（Baltimore）指導這場活動，當時驕傲男孩多名成員在國會大廈數個關鍵地點參與最先發動兼最激進、對抗警察的襲擊。

另一名被告佩佐拉（Dominic Pezzola）則是利用偷來的警察防暴盾牌，在當天下午2時13分衝破國會大樓第1扇窗。