新加坡總統選舉今投票　12年來首次三角戰

星期五（9月1日）舉行的第六屆民選總統選舉，將是選舉局首次公布總統選舉抽樣計票結果、首次接受海外選民以郵寄方式投票，以及首次在療養院設立特別投票站。



新加坡人可在上午8時至晚上8時，前往投票卡上指定的投票站，用手中神聖的一票選出新加坡的第9任總統。本屆總統選舉的候選人是新加坡政府投資公司（GIC）前首席投資官黃國松（Ng Kok Song）、前國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam ），以及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮（Tan Kin Lian）。三人在星期四冷靜日當天都在家中養精蓄銳，黃國松和尚達曼延續保護私隱，不讓家人曝光的做法，只有陳欽亮敞開家門讓媒體登門採訪。

選舉局預計會在投票結束後的兩個小時，也就是晚間10時左右，公布抽樣計票的結果。所謂的抽樣計票，就是在每個投票站隨機抽取100張選票來點算，再根據每個投票站的選票數目，以加權平均法（weighted average）統計出候選人的得票率。

選舉局向來都有用這種初步的計票結果作為內部參考，但在2015年以前沒有對外公布有關數字。2011年的「四陳」總統選舉，選舉局曾通知候選人抽樣計票的成績。

抽樣計票結果正式對外公布是在2015年和2020年全國大選。在這兩屆大選中，各個參選人或團隊最終的得票率和抽樣計票的結果相去不遠。

這一屆總統選舉共有270萬9455名選民投票，包括6649名海外選民。其中3217人在10個海外投票站行使投票權，3432人用郵寄方式投票。郵寄選票須在投票日之後10天內寄到選舉官手裏。

根據星期二（8月29日）政府憲報電子版發布的資料，海外選票將於9月12日上午9時在選舉局點算。不過，如果本地選票點算結果出爐時，得票最高候選人與第二高候選人的票數差距超過海外選票總數，選舉官陳明銳就可以宣布最高票者當選。陳明銳也是建屋發展局局長。

由於選舉局增加投票站的數目，每個投票站的平均投票人數從2020年的2400人減少至2150人，選民預計能夠在更短的時間內完成投票程序。

為了方便住在療養院的選民投票，選舉局也首次在療養院內設立特別投票站，讓臥床的住戶也能投票。在特別投票站投下的選票，將集中送到杜佛路的光偉中學點算。

選舉局：總統選舉投票印章使用永久性墨水

選舉局這次也會使用新設計的Ｘ字投票印章，取代2020年全國大選造成部份選民混亂的投票印章筆。

針對互聯網和即時通訊平台上再次有人散播虛假消息，謊稱選舉局提供的Ｘ字投票印章使用會消失的墨水，該局星期四（8月31日）發表聲明闢謠。

選舉局說：「事實並非如此，用來蓋Ｘ字記號的印章，使用的是永久的油性墨水，防水且耐溫。」

選舉局也指出，新設計的Ｘ字投票印章不像2020年大選所使用的記號筆，更明顯是作為印章使用。除了可以使用投票印章，選民仍然可用隨身攜帶的筆在選票上畫Ｘ。

選舉局強調，當局已在投票過程的每一個步驟都採取了嚴格控制措施，確保投票是保密和安全的。

選舉局星期三（8月30日）也發文告提醒選民，前往投票站時應避免穿戴印有候選人指定標誌或相似圖案的衣服、包包和徽章等，這些物品也不應印有可解讀為支持某個候選人的字樣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

