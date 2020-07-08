【懶人包】疫情下舉行選舉　一文了解新加坡大選看點

新加坡大選即將舉行，投票日為7月10日，而提名日則定在6月30日。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下舉行的選舉，與過往的大選有什麼不同的地方？是次大選有何看點？執政黨或將面臨哪些難題？選舉結果對該國外交又會不會有影響？本文整理相關資料，供讀者快速了解這場選戰。

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）6月23日表示，他決定要在疫情期間舉行大選。總理辦公室其後宣布，總統哈莉瑪（Halimah Yacob）已解散國會。

防疫措施

新加坡在疫情之下舉行大選，怎樣能盡量降低感染風險，讓選民安全地投票成為政府需要思考的問題。

新加坡大選：圖為6月30日，新加坡現任總理李顯龍抵達國內其中一個提名站。當天是新加坡大選的提名日。（Reuters）

新加坡政府為此頒布了一些新措施，包括允許那些在醫院或酒店隔離的人於指定地區之外投票。如有必要，還可以在不離開隔離居所的情況下投票。

為減少人與人之間的接觸，全國的投票站數目從過去的880個增至1,100個，這意味着每個票站所需要服務的人數會有所減少。以往每個票站平均會有3,000人前往，增加票站後，每個票站平均只需服務2,400名選民。

政府會給每個選民分配2小時的時間並建議選民在指定時間內前往票站，以減低人流，亦要求選民在票站內必須保持安全社交距離以及戴上包括口罩在內的防護裝備，投票時也要先消毒雙手及戴上一次性手套。

新加坡大選：大選期間，票站會聘請清潔工人每半小時至少清潔一次，圖為選舉官員6月30日在幫麥克風消毒。（Reuters）

選民抵達票站時會先量體溫，若有發燒或呼吸道疾病的病徵則不准進入票站。票站亦會聘請清潔工人每半小時至少清潔一次，也會為選民提供「X」型的自動墨水筆，直接印上去就可以，選民也可以用自己的筆。

大選焦點人物

王瑞杰：倘若執政人民行動黨（People's Action Party，PAP）獲勝，預計李顯龍一手提拔的副總理兼財政部長王瑞杰將會接棒擔任總理。因此，即將舉行的大選亦被視為對王瑞杰的考驗，人民行動黨在大選中的表現，將被視為公眾對王瑞杰以及第4代領導班子有多少信心的指標。

新加坡管理大學法學系副教授陳慶文（Eugene Tan）表示：「王瑞杰的第4代領導班子所面臨的挑戰是，要從新加坡人獲得強大的授權，並建立一個強大而有凝聚力的助理人員團隊，這是他的前任（也）所擁有。」

陳清木：陳清木曾屬人民行動黨，不過他其後在2019年7月宣布成立新加坡前進黨（Progress Singapore Party），並一直領導着這個反對派政黨。陳清木在2011年曾出戰總統大選，但當時些微差距敗給人民行動黨的陳慶炎。

新加坡人民行動黨前成員陳清木（中）在2019年7月宣布成立新加坡前進黨，圖為他2019年12月21日在Facebook發布圖片。（Facebook@Dr Tan Cheng Bock）

李顯揚：這次大選，陳清木得到現任總理李顯龍的胞弟李顯揚的支持。李顯揚2017年因為李顯龍違反父親李光耀遺願，未有拆除李光耀故居而入稟興訟，雙方對簿公堂。李顯揚6月24日確認李顯揚已加入前進黨。李顯揚2019年7月28日也曾公開支持陳清木並批評李顯龍領導的人民行動黨已經迷失方向。

圖為6月24日，李顯揚接過前進黨秘書長陳清木交給他的前進黨黨員證，成為該黨一員。（Getty）

人民行動黨面臨的挑戰

前進黨並非是唯一新成立的反對派政黨，前進黨中有一些成員會自立門戶，如6月15日獲得內政部批准註冊的紅點同心黨（Red Dot United，前譯：小紅點同心黨）。這是該國第13個政黨，這意味着是次大選有12個反對黨參選，可能是有史以來有最多反對黨參選的一次。

人民行動黨在2011年大選遇到的阻力比過去更大，當年公眾對包括高昂的樓價和移民潮席捲等議題感到沮喪，導致人民行動黨錄得有記錄以來最低的得票率，僅60.1％。而反對派工人黨則取得突破，獲得6個席位。不過之後執政黨又在2015年大選中收復失地，獲得69.9％的選票。而這次大選，將延續2011年大選的趨勢。

領導人民行動黨的李顯龍曾因父親故居的事與胞弟李顯揚對簿公堂。圖為2018年11月30日，李顯龍在阿根廷出席會議。（Getty）

大選對新加坡外交關係有何影響

《日經亞洲評論》6月24日稱，分析師預期人民行動黨將贏得大選繼續執政，倘成真，那就不太可能會發生巨大的變化。新加坡政府會把成為一個可靠、穩定的合作夥伴以及金融中心作為優先事項，很少會在外交政策方面做出重大改變。

報道指，王瑞杰很可能會維持這種做法，新加坡將會繼續與包括中美在內的大國劃清界限，不會想要選擇任何一方。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）副教授張嘉松（Alan Chong）稱：「我們必須採取更加平衡的位置，沒有什麼事將會從根本上改變。」