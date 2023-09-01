佩洛西：美中領導人缺乏「共同價值觀」

美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說，美國和中國作為全球最大的兩個經濟體，必須為了「我們的共同星球」而達成和解，但因美中領導人缺乏「共同的價值觀」而面對了阻礙。



佩洛西星期四（8月31日）對商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）剛結束的訪華行程，以及在中國投資的美國跨國公司，做出嚴厲的評估。雷蒙多27日至30日訪問北京和上海，旨為加強美中之間的聯繫。

長期批評中國政府的佩洛西當天接受彭博電視台訪問時說，中國政府「違反了幾乎所有的貿易規則」，她也批評北京對待少數民族和宗教少數群體的方式，以及助長大規模殺傷性武器擴散的行為。

佩洛西說，她並不會因為中國當前經濟疲軟而感到高興，因為受苦的是人民。但她稱美國對華貿易逆差為「不道德行為」，並批評美國公司無視中國政府侵犯人權，為了賺錢仍願意到中國做生意。

佩洛西說：「金錢確實是一個很可悲的因素。美國企業界大多表明不關心人權。」

佩洛西也談到人工智能（AI）課題，稱「AI是一把雙刃劍」，需要為快速發展的AI領域設監管護欄，為娛樂創意工作及其他行業提供保護。

另外，佩洛西也重申，她將完成兩年眾議員任期。外界猜測她可能會提前辭去三藩市眾議員的職務，以出任美國大使職位。

對於是否會完成眾議員任期的提問，佩洛西說：「當然會，那是毫無疑問的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

