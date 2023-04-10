從佩洛西訪台到蔡麥會：祭出兩次圍台軍演　中國想對美國說什麼？

4月8日，解放軍東部戰區宣布，將開展連續三日的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，地點包括台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域，福州、平潭兩海域還將組織實彈射擊。官媒「央視軍事」也在8日公開演習畫面，稱首日演練將重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權能力，任務部隊也同步組織環島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。

東部戰區新聞發言人施毅指出，此次環台軍演是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。此一發言雖未明確緣由，但綜觀近來的台灣對外政治動向，顯然是針對蔡英文過境美國、並在4月5日會晤美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）一事。如此情境，令人回想起2022年的佩洛西（Nancy Pelosi）訪台風波。

2022年8月2日，時任美國眾議院議長佩洛西率團訪台，訪問整體時長雖不足20小時，卻在兩岸引發極大動盪。一來，早在佩洛西抵台前，中國外交部、國防部官員便多次警告，稱中方會定有所回應，部分民眾甚至認為中國可能採取「擊落專機」的激烈手段，以至其在佩洛西抵台後爆發了情緒反差，憤於網上批評政府「不夠積極」，輿情震盪宛如巨大海嘯。

二來，解放軍在8月4日至8月7日舉行圍台軍演，同時組織實彈射擊，警戒封鎖區包括台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，涵蓋了台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋，層級遠超1996年的台海危機，引發外界擔憂演習可能「弄假成真」。此外軍演期間，解放軍曾發射導彈飛越台灣上空，民進黨政府卻未發防空警報、也未公布相關訊息，直到日本防衛省公布彈道軌跡才告曝光，引發部分台灣輿論抨擊：平日「抗中保台」喊得震天響，危急時刻卻只會粉飾太平。

從佩洛西訪台到「蔡麥會」，台灣一年之內遭遇兩次圍島軍演，足見中美博弈對台海穩定的衝擊。而觀察鑲嵌兩次軍演的政治脈絡，中方想對美方傳遞的訊息相當清晰。

解放軍東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習畫面。（央視軍事）

佩洛西訪問後圍台：測試反應與展現加碼意志

首先是第一次圍台軍演。美國雖借佩洛西訪台衝撞「一個中國」，中國卻也借着實地演練區域拒止，來測試美台與各方反應，同時展現了不懼加碼的政治意志。

台灣的口頭反應十分強悍。8月4日軍演首日，台灣外交部發出呼籲，要求國際社會共同譴責解放軍對台威脅，同時希望各國「聲援民主台灣，共同捍衛自由民主價值、維護以規則為基礎的國際秩序，和印太區域的自由與開放」；陸委會亦稱對此「侵略」行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議；蔡英文也在當日晚間發表錄影談話，嚴正譴責「中國破壞了台海的現狀，侵犯了台灣的主權。」

然而上述反應看似姿態強硬，其實虛張聲勢、心存僥倖。面對解放軍發射導彈飛越台灣，民進黨政府閉口不談，又在日方揭露此事後，辯稱「導彈進入大氣層不算領空」，同時將所有解放軍釋出的「逼近台灣海空照」定調為「假新聞」與「P圖」。但台灣民意顯然不買單，根據啟思民本基金會8月9日公布的民調結果，有65.7%的民眾認為台軍沒有能力靠自己保衛台灣，77%認為解放軍導彈飛越台灣上空應該同步通知民眾。台灣前空軍副司令張延廷亦表示，「共機共艦逼近，台灣都毫無作為，民眾當然會認為國家沒能力，海峽中線現在都沒了。」

美國的口頭譴責亦十分強硬。8月4日，白宮召見時任中國駐美大使秦剛，就軍演表達不滿和譴責，美國參議院外交委員會兩黨領袖亦在同日發表聯合聲明，譴責北京大動作實彈軍演毫無合理依據，也向北京喊話稱，「這些作為不會削弱美國和台灣之間的關係」；引發風波的佩洛西亦在東京隔空表示，「美國不會放任中國孤立台灣」；國務卿布林肯（Antony Blinken）則在東亞峰會外長會議後稱，解放軍軍演「毫無正當理由」，是北京想要改變台海現狀的最新嘗試。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文Instagram）

但在政治辭令外，美國的實質作為持續缺位。8月4日軍演首日，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）曾表示，美國將派出軍艦穿越台灣海峽，以捍衛自由開放的印太地區。但直至8月10日軍演結束，所謂軍艦仍是毫無蹤跡，原本部署在台灣東南菲律賓海的美軍列根號航空母艦更在19日返回橫須賀母港。最後到了8月28日，軍演已結束超過兩個禮拜，美國海軍第七艦隊才姍姍來遲，派出兩艘巡洋艦穿越台海，並堅稱此行為「例行任務」，是在公海執行符合國際法的自由航行和飛越權，而非對軍演的回應。

至於美方欲借軍演形塑的「中國威脅論」，雖在泛西方陣營引發一定共鳴，卻沒能普及全球輿論場。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，聯合國將繼續尊重一個中國政策和聯合國大會通過的2758號決議，阿拉伯國家聯盟與上海合作組織亦表態奉行一個中國政策，支持中國維護國家主權和領土完整。其他諸如俄羅斯、白羅斯、塞爾維亞、希臘、伊朗、敘利亞、巴勒斯坦、突尼斯、埃及、朝鮮、柬埔寨、巴基斯坦、緬甸、印尼、泰國、越南、埃塞俄比亞、蘇丹、南非、尼加拉瓜、古巴、委內瑞拉等多數亞非拉國家，亦明顯不響應西方動員，而是再次確認了一個中國政策、譴責美國挑釁，支持中國維護主權領土完整。

甚至連西方內部，都出現對佩洛西的批評。《時代雜誌》便表示，「除了譁眾取寵外，佩洛西的訪問並未帶來任何實質收益，代價卻是中美將在全面戰略競爭的路上越走越遠」；《紐約時報》亦刊文稱，佩洛西的訪問是不必要的挑釁，並可能破壞拜登（Joe Biden）政府的印太布局，讓盟友懷疑美國的亞洲政策缺乏統一戰線，且由事件後續發展來看，中國展示了力量，美國卻有所猶豫，無疑是向該地區盟友發出糟糕信號。

綜上所述，美國確實是借佩洛西訪台，在台海對中國「切香腸」，但中國也借此讓軍演「師出有名」，並在一定程度上反切了美台香腸、展現加碼意志，同時測試雙方究竟會如何應對高強度的軍事威嚇，並觀察全球輿情的分布概況。從結果來看，北京收穫頗豐。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文Instagram）

「蔡麥會」後圍台：鞏固紅線

至於近期針對「蔡麥會」的圍台軍演，則以鞏固紅線為主要目的，也就是持續對外傳遞：美台「外交突破」將引發軍事威嚇的暗示機制。從更宏觀的角度來看，此次圍台軍演前的輿論鋪排、外交準備，以及軍演下的力道展現，皆與前次有所不同。

在輿論鋪排上，北京這次明顯吸取佩洛西訪台時的相關經驗，其力道相對收斂、節奏也相對有序。回顧佩洛西訪台前夕，不論官方動員也好、民間熱議也罷，中國輿論場整體處於沸騰狀態，網上更是隨處可見「擊落專機」等強硬敘事，不少人之所以在8月2日當晚緊盯飛航動態，為的是看到解放軍逼迫專機返航，甚至直接擊落、攻擊機場的刺激畫面。但其多時守候，最終只等來專機的安然降落、緩緩滑行，「全網送客」反成「全網大接機」，激憤情緒遂在網上炸燃，最終成為北京的政治負擔。

故此次中方雖也警告「蔡麥會」，節奏卻有所不同。3月29日，國台辦發言人朱鳳蓮表示，若蔡英文在美會晤麥卡錫，中方「必將採取措施堅決回擊」；4月3日，中國外交部發言人毛寧再次強調，若「蔡麥會」成真，中國將採取堅定措施，維護主權和領土完整。平心而論，比起佩洛西訪台前的外交部與國防部輪番嚴厲警告，此次調門已降溫不少，且直到4月6日、「蔡麥會」隔天，才集齊中國外交部、國防部、中共中央台辦及中國全國人民代表大會（全國人大）等四部門發表回應聲明。

解放軍東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習畫面。（央視軍事）

而在外交準備上，這一環節其實才是中方應對「蔡麥會」的重點，甚至可謂比後續軍演更關鍵。回顧佩洛西訪台前，中美雖也有過外交交涉，但彼時的美國相對有恃無恐，一是不相信解放軍會強悍回擊，二是不認為有緩和中美關係的急迫需求，故未認真看待中方警告。但如今的時空背景已經不同，佩洛西訪台後的圍台軍演讓美方看到了北京的軍事意志，眼下其更在美債等相關問題上有求於中國，自會有所節制。

根據《彭博社》3月28日報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在24日與中共政治局委員、中央外委會主任王毅通話，兩國官方雖未公布通話內容，但據消息人士透露，美國一方面敦促北京不要過激反應，一方面也承諾確保蔡英文此行「不會踰越過去規範」。《華爾街日報》亦指出，據數位美方官員透露，拜登政府中有部分人士擔憂，蔡英文此行會讓2022年8月的圍台軍演重演，例如德國馬歇爾基金會印太項目負責人葛來儀（Bonnie S. Glaser）便稱，「如果不小心處理，這次過境可能出現令各方始料不及的嚴重後果。」

故觀察蔡英文此次過境，不僅「蔡麥會」低調進行、未有驚人言論與舉措，其他行程也滿是「降級」疑雲，例如拜訪智庫哈德遜研究所（Hudson Institute，又譯：哈得孫研究所）時，先前傳出將出席的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）並未到場；於列根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與麥卡錫會面時，原本的蔡英文演講行程也未落實，而是只剩會晤後的聯合記者會，前述兩機構也在事後遭到中國制裁。

蔡英文晤麥卡錫：圖為台灣總統蔡英文（右）和美國眾議院議長麥卡錫（左）2023年4月5日在美國加州錫米谷的列根總統圖書館會面，會後兩人一同出席記者會。（Reuters）

而正因蔡英文整趟過境都被「降級」陰影籠罩，北京在輿論調度上便更有迴旋空間，軍演的力道展演也不必如2022年8月那般「石破天驚」。觀察此次圍台軍演公告，北京並未仿照前次模式，在宣布軍演後便公布圍繞台灣周邊的警戒封鎖區域之確切經緯度，而是將實彈射擊範圍限定在福州附近海域，故最終是由福州海事局來公布四點警戒封鎖區域，同時發布區域航行警告，稱8日、11日、13日、15日、17日、20日早上8時至中午12時，羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。此外平潭海事局亦發布航行警告，稱將於10日早上7時至晚上8時，在福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

由上述安排可見，此次演習雖有「環台」之名，其實強度遠小於去年8月的圍台軍演，且由警戒封鎖區域只在福州、平潭附近來看，解放軍此次或也無意進行彈道導彈或其他類型導彈的實彈射擊，故應不會重演導彈飛越台灣的場景；另外觀察軍演內容，其實仍以相對單一的聯合火力打擊作戰為主，未如去年8月般，精細演練不同階段的作戰進程。

歸根結柢，政治脈絡決定了角色差異。在佩洛西訪台一事上，北京的事前嚇阻未竟其功、更一度被輿論調度所累，故圍台軍演自須石破天驚，方能展現中方的加碼意志，同時突顯美台遭受嚇阻後的自我收斂；然時至今年「蔡麥會」，前次圍台軍演的嚇阻效力仍在，「降級」的敘事更是早在軍演前便已成形，眼下中方沒有回應輿論與進行加碼的急迫需要，軍演自不必如去年般打破各種紀錄，畢竟此次目的並不在石破天驚，而是要維繫嚇阻美台勾連的既定敘事與力度。

當然，這不意味北京放棄了在台海「反切香腸」的努力，只是中美博弈存在多種可用工具，不論武力展示或政治交涉，其本質都只是手段，中國的國家利益才是終極目標。故外界雖不時熱議所謂「武統時間表」與「武統劇本」，其實從更現實的視角來看，如何以合理成本達成政治目標、避免落入被動，或許才是北京面對台海問題的核心思路。