美國防部：中國軍方官員與美軍司令在斐濟會面

美國國防部說，一中國軍方代表團與美國一高級軍事官員，8月31日在斐濟的會議上會面，這或預示着美中軍事關係可能解凍。



路透社31日報道，8月的會議是由美國和斐濟共同主辦，共27個國家的高級軍事官員與會。美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）星期四（8月31日）說，中國軍方代表團在與會期間，與美國印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾（John Aquilino）會晤。

賴德說，他希望這是美中軍方將進行更多對話的迹象，「我們將繼續盡我們所能，保持開放的溝通渠道，以減少誤判的可能性。」

這兩個全球最大的經濟體，因台灣、美國先進技術出口禁令以及中國產業政策等國家安全問題而陷入了低谷，華府一直在努力修復與北京的關係。

美國今年5月邀請中國國務委員兼國防部長魏鳳和，在6月舉行的新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間與美國防長奧斯汀會晤，中方以美國對李尚福的制裁尚未解除為由，拒絕了這一提議。美中的軍事溝通渠道基本陷入停滯。

針對美中兩軍交流中斷，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙8月31日下午以答記者問形式說，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持着坦誠有效的溝通。但必須承認，當前兩軍關係確實存在着不少困難和障礙，「這種局面完全是由美方造成的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

