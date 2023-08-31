美首次對台「對外軍事融資」　國防部批：養肥的只是美軍工複合體

美國國務院近日通報，將首次通過「對外軍事融資計畫」向台灣提供總價值約8000萬美元的軍援。國防部新聞發言人吳謙回應稱，美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。



他強調，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。



拜登（Joe Biden）政府在29日通知國會，將透過外國軍事融資（FMF），提供台灣8000萬美元的軍事援助，這是美國首次以「外國軍事融資」的方式提供台灣軍援，由於過去美國的外國軍事融資一般是用在對主權獨立國家的援助，引發國際關注。

《美聯社》報道，美國過去的對台軍售是根據其他授權批准的，並不見得涉及國家地位的意涵。不過，美國國務院發言人指，向台灣提供「外國軍事融資」軍援，不代表政策改變，強調符合一中政策和台灣關係法。

據中國國防部網消息，8月31日下午，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回應稱，無論是援台武器也好，售台武器也罷，我們一貫予以堅決反對。

吳謙指出，需要強調的是，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台售台武器；「美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。對此，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。』