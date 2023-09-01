美國欲推動成為晶片生產樞紐　越南工程師不足或阻行業發展

越南長期缺乏工程師，可能成為越南半導體產業發展的一大挑戰，也阻礙美國要推動越南成為晶片生產樞紐的計劃。



美國政府官員披露，美國總統拜登（Joe Biden）9月10日訪問越南時，半導體產業會是兩國合作的焦點之一，預計拜登會加強支持越南發展半導體產業。

路透社的分析報道指出，美國將半導體產業「友岸外包」給越南，可能會為越南半導體行業帶來數十億美元的新私人投資和一些公共資金，但業內人士、分析人士和投資者認為，越南訓練有素的工程師太少，將成為越南要快速發展晶片業的重大障礙。

10年內需5萬名工程師

據美國-東盟商務委員會（U.S.-ASEAN Business Council）的越南首席代表吳秀城估計，擁有1億人口的越南只有5000到6000名訓練有素的晶片硬件工程師，而這個產業5年內的工程師需求預計為2萬人，10年內為5萬人。

皇家墨爾本理工大學越南分校（RMIT University Vietnam）供應鏈高級項目經理阮洪說，越南也缺乏晶片軟件工程師。

知情人士說，已在越南經營15年的美國半導體公司英特爾（Intel）曾多次促請越南當局擴大科技人才庫。2023年早些時候，英特爾曾考慮將當地的15億美元（約117億港元）業務擴大約一倍，但英特爾2023年6月宣布對歐洲進行大規模投資後，如今不清楚英特爾會否推進在越南的擴張計劃。

根據越南政府的統計數據，越南半導體產業每年對美國的出口額超過5億美元（約39億港元），目前主要集中在供應鏈的後端製造階段，即晶片的組裝、封裝和測試。

未來，越南計劃要在10年內建成第一座晶圓廠，美國則有意加強越南的半導體原料供應產業，尤其是稀土產業。此外，越南也吸引晶片製造設備生產商的投資興趣。

不過，如果熟練勞動力短缺問題得不到妥善解決，越南在面對馬來西亞和印度等區域競爭對手時將更加脆弱，越南發展半導體產業的雄心可能難以實現。

阮洪說，一個變通辦法可能是放寬越南向海外工程師發放工作許可的規定，直到國內熟練勞動力得到充分提升。

一些駐越南的外交官和企業家認為，這需要立法改革和更快的行政程序，所以不是一件容易的事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

