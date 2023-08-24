NVIDIA｜英偉達CFO再警告：限制晶片輸華將損害美國公司利益

美國半導體企業英偉達（Nvidia / NVDA，又譯輝達）財務總監克雷斯（Colette Kress）警告，美國若實施更嚴格的對華晶片出口管制，從長遠來看將損害美國公司的利益。



彭博社報道，克雷斯8月23日在公布財報後與分析師的電話會議中，談到美國正考慮進一步限制公司對華銷售時說，目前對向中國銷售人工智能（AI）晶片和高端零件的限制已取得預期效果。

目前，英偉達被禁止在中國銷售其高端圖形處理器（GPU），但它向中國銷售功能較弱的版本。

克雷斯說，從長遠來看，禁止向中國銷售GPU的限制措施一旦實施，將使美國產業永久失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會。

不過她也說，從短期來看，鑑於全球對英偉達產品的強勁需求，更嚴格的規定不會對公司的財務業績造成嚴重影響。

受市場對人工智能處理器的需求增加，英偉達的整體業績上漲，公司23日公布的第三季銷售額預測達到160億美元（約1,248億港元），比2022年同期高出170%，遠超市場預期。

克雷斯在6月也曾給出過類似的警告。此外，包括英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在內的數名美國晶片企業高管7月曾與白宮官員會晤，希望說服他們放鬆對中國的出口限制，以免被切斷與這個最大市場的聯繫。

美國總統拜登（Joe Biden）8月9日簽署行政命令，限制美國公司和個人投資中國的敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智能，進一步加強對中國的科技封鎖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

