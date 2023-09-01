中印關係緊張　彭博社：G20峰會或首度不發聯合公報

據知情人士透露，中國和印度之間的緊張關係可能導致二十國集團（G-20）自1999年創立以來，首次無法發布聯合公報。



（編按：G20峰會9月9至10日在印度新德里（New Delhi）舉行。）

彭博社報道，要求匿名的知情人士稱，下週的新德里峰會揭幕前，中國反對公報草案中有關新興市場債務以及就烏克蘭戰爭譴責俄羅斯的內容。

其中一位知情人士說，中國對印度將梵文短語納入會議主題的反對尤為激烈。

知情人士稱，就連中國國家主席習近平是否會親自參加9月9日至10日的會議也不甚明朗。習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）在上週的金磚峰會間隙會面，進行了簡短的對話以試圖解決邊境爭端，但本週危機又再度升級。

知情人士稱，除中印關係緊張外，與美國結盟的七國集團（G7）國家和整體G20也對一項新的承諾出現分歧，該承諾關於向發展中國家提供融資，以實現聯合國有關抗擊飢餓、教育、清潔能源和氣候變化等各方面的目標。

據知情人士透露，峰會前發布的G20公報草案呼籲各國額外提供5000億美元資金，以幫助各國實現聯合國的可持續發展目標。但知情人士稱，G7國家不太可能同意這一要求，有可能導致富裕國家和新興國家之間出現更深的裂痕。

印度外交部沒有回覆有關峰會籌備工作的置評請求。

為解決針對一系列問題的分歧，莫迪或許面臨着迄今為止最大的外交考驗。去年，G20東道國印尼在最後一刻爭取各國就俄烏戰爭的措辭問題促成協議，今年的印度可能會面臨更大的困難，因為印中關係緊張，且莫迪希望能向美國及其盟友靠攏。

G20峰會前，各國分歧一般都比較激烈，而且還有時間就聯合公報達成一致。去年在印尼峇里島（又譯峇厘島），即便是峰會前夕的其他部長級會議嘗試未果後，最終仍舊成功商定了聯合公報。

本文獲《聯合早報》授權轉載

