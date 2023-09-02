中美軍方高層罕見直接接觸　中國學者：更迫切想避免誤判管控風險

中國和美國國防部分別證實，兩軍高層8月中曾在斐濟舉行的防長會議上溝通交流，這是公開報道中兩軍高層今年首次線下交流。受訪學者研判，這次罕見的直接接觸，表明兩國關係近期趨緩之際，兩軍有更迫切的意願避免誤判、管控風險。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：王緯溫



中國國防部發言人吳謙星期四（8月31日）在例行記者會上說，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零上將8月12日至18日率團赴斐濟，期間出席印太國防軍司令會議，與美國等多國代表進行溝通交流。

美國五角大樓同日也說，美國印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾（John Aquilino）在8月14至16日舉行的會議中，與一名中國高級官員舉行會議。

儘管兩國國防部均未透露更多細節，但雙方公佈的信息顯示，徐起零與阿奎利諾很可能在斐濟進行了會談。

美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，中國暫停與美國的軍事交流。今年2月的中國氣球進入美國領空事件，進一步阻礙了中美兩軍高層重建交流。

之後，美國曾提議美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國防長李尚福今年6月在新加坡舉行的香格里拉對話會期間會晤，但被中國拒絕。中國則要求美國解除2018年以來對李尚福實施的制裁措施。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校。（中國國防部）

吳謙星期四強調，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持着坦誠有效的溝通。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）則說，他希望阿奎利諾此次會議會成為與中國定期對話的一部份：「我們將始終保持溝通渠道暢通，特別是當兩大軍隊在同一地區活動時。」

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇接受《聯合早報》採訪時分析，中美近期通過不同方式相互釋放一些善意，美國高官近期也不斷訪華，對穩定中美關係和增加雙邊互信起到「不小的作用」。

王勇研判，在美國還未解除對李尚福的制裁時，中美兩軍高層就進行了直接接觸，表明兩國緊張關係正進一步解凍。

國際軍事與外交專家、上海政法學院教授倪樂雄受訪時評估，中美目前在美國制裁李尚福一事上僵持不下，雙方表現強硬並且都不願讓步，但又有實際事項須相互通報協商，因此「目前才採取降級進行溝通的辦法，誰也不傷面子」。

但倪樂雄認為，中美軍方高層再次面對面溝通交流，並不意味着彼此間緊張關係已開始解凍，雙方是為了增設護欄、規範競爭，避免本區域爆發戰爭。

圖為2023年6月4日中國國防部長李尚福（圖左）以及6月4日美國防部長奧斯汀分別在新加坡香格里拉酒店出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演說的情形。（Reuters）

他說：「在李尚福事件上誰都不肯讓步的情況下，通過（中美防長）下一級的渠道見面，至少說明雙方國內目前都有很多讓他們焦頭爛額的事情，都沒準備好要動手。」

倪樂雄評估，對話能在一定程度上穩定中美軍事緊張，「對雙方情緒抑制有作用」，但不會影響兩國各自在區域中的戰略大局，包括在台海備戰。

王勇分析，中美軍事對話被凍結，對雙方都沒有好處，兩軍目前海空接觸越來越多，擦槍走火的風險也越來越高。為避免誤判，恢復兩軍對話交流因此變得非常迫切。

王勇研判，美國取消對李尚福的制裁「條件愈來愈成熟」，時間點甚至可能在中美元首今年11月會面之前。