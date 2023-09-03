俄羅斯開學日　普京：應該學中文

俄新社和塔斯社報道，當地時間9月1日為俄羅斯新學年開學日。當天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行的開學儀式上對在場學生表示，全球政治和經濟生活的中心將逐漸向亞洲國家轉移，因此建議學校和學生們擴大對亞洲語言，例如中文的學習。



普京在談話上提到了法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）最近發表的一篇文章，稱自己同意文章中的大部份觀點。

「文章中提到，到2030年，非洲人口將增長到25億，而歐洲人口將只有4.3億到4.5億。那亞洲呢？中國有15億人口，印度也有15億人口，印尼已經有3億人口。所以這是一個客觀的過程。這與當前的全球政治形勢無關……這些都是客觀的過程。」

普京指出，鑑於趨勢俄羅斯學校應擴大對亞洲語言的學習，例如中文。對俄羅斯學生來說，學習中文和其他亞洲語言是有好處的。

俄羅斯9月1日開學。圖為總統普京（Vladimir Putin）當日在莫斯科向學生發表演講。（Reuters）

近年來，學習中文的俄羅斯人數量大幅增長。1997年學習中文的俄羅斯人約為5,000人，2007年人數為1.7萬人，2017年學習中文的人數已經達到5.6萬人。按照統計數據，39%中文學習者在大學學習。此外，31%學生在中小學學習，25%的人在語言學習班學習，還有5%的人在中國孔子學院學習。

2019年，俄羅斯首次舉辦國家統一中文科目考試，與中國接壤的遠東地區提前舉辦了外語科目考試。中文成為繼英語、德語、法語和西班牙語之後的第5種俄羅斯全國統一考試外語科目。

今日俄羅斯（RT）9月1日報道，普京的科學和文化顧問富爾先科（Andrey Fursenko）上周表示，俄羅斯大學應該逐步引入中文課程，以便跟上科學發展的步伐。

富爾先科指出，當前所有的國際科學論文中，有30%是用中文寫的。他說：「我們想要跟上科學的步伐嗎？我們不會強迫任何人，但如果我們希望保持競爭力，我們就需要朝着這個方向前進。」