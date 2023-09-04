西班牙馬德里等地暴雨　有西甲球賽取消

西班牙3日受風暴影響暴雨成災，氣象部門已對首都馬德里（Madrid ），以及包括托雷多（Toledo）在內周邊地區發布最高紅色天氣警報。馬德里市長阿爾梅達（Jose Luis Martinez Almeida）表示，因預計將有「異常且不正常」的降雨量，要求居民留在家裡。當地有列車服務取消，西甲球隊馬德里體育會主場對西維爾的球賽亦要改期。



西班牙國家鐵路局表示，馬德里與東部沿海地區華倫西亞（Valencia）之間的火車服務，以及其他多數線路已暫停。馬德里緊急服務部門表示，該市已啟動應對洪水的措施。該部門表示，已向馬德里居民發送短信，指示他們待在家裡並避免使用汽車。

此外，西甲球隊馬德里體育會主場對西維爾的球賽，亦因暴雨取消。 馬德里體育會發聲明稱：「經過西班牙足總、國家體育局及兩間球會磋商後，聯賽會作出比賽延期的安排。」據估計，馬德里自1972年以來的降雨量記錄很可能會被打破。

在西班牙東部的卡斯特羅省（Castelló），當地水深及腰，有司機受困路上需由消防員營救。加泰羅尼亞的阿爾卡納爾（Alcanar）雨量更為驚人，過去24小時有約220毫米降雨，翻滾的洪水湧到路上，居民無法外出。