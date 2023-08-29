FIFA傳向Luis Rubiales下15年禁令 威脅狂牛禁賽西班牙足總急轉軚

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）自從在女子世界盃頒獎禮嘴對嘴強吻冠軍成員艾莫素（Jenni Hermoso）以來，縱使備受各界批評，他一直得到西班牙足總內部支持，力抗全世界要求他下台的壓力。

不過英國《每日郵報》消息指，國際足協（FIFA）傳向魯比爾斯發出長達15年禁令，更威脅禁止西班牙國家隊及球會參加國際賽事，西班牙足總隨即「跪低」，各地區代表紛轉軚要求魯比爾斯辭職。



西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在強吻事年後，一直堅拒辭職。（路透社）

魯比爾斯強吻艾莫素引發軒然大波，他曾拍片道歉，但一直堅拒辭職。事件沸沸揚揚之際，魯比爾斯上周五召開西班牙足總特別大會，當全世界以為他公開請辭，魯比爾斯出乎意料發表一番慷慨激昂陳詞，試圖將強吻合理化，再度堅拒辭職，「你認為事件嚴重到在西班牙足球管治歷史最佳一頁後我要離開？來讓我告訴你：我不會辭職，我不會辭職，我不會辭職。」

他不止拒絕下台，西班牙足總甚至威脅向艾莫素的「謊言」採取法律行動云云，令事件更加一發不可收拾。這場撐場大會中，西班牙足總多位地區代表均有出席並為他拍掌，用行動支持他。

前文提要：

魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

西班牙足總兩日內急轉軚

國際足協上周六（26日）宣布，暫停魯比爾斯國內外職務90日以作內部調查；西班牙女足教練團成員集體請辭，除了跟魯比爾斯關係密切的主帥維達（Jorge Vilda）以外，3名助教、物理治療師、門將教練及不同梯隊的6名教練集體請辭；以至較早前包括艾莫素在內西班牙女足全體23名冠軍成員發表聯合聲明，指出魯比爾斯在位一日，不會再代表國家隊，西班牙足總一眾高層仍不為所動，情況在兩日後卻出現翻天覆地改變。

先是西班牙法院周一（28日）宣布調查事件是否涉及性侵犯，同日晚上西班牙足總召開會議，經過長達5小時會議後，各地方代表紛要求魯比爾斯立即辭職。這班地區代表發出聲明，指出：「近期發生的事件以及不能接受的行為，已經嚴重損害西班牙足球形象，一眾地方代表主席要求魯比爾斯立即辭職。」聲明內多位西班牙足總地方代表上周五才出席魯比爾斯的「撐場大會」並為他鼓掌。

多位西班牙足總地方代表上周五才出席魯比爾斯的「撐場大會」並為他鼓掌。（路透社）

為何短時間內，西班牙足總高層取態180度急變？英國《每日郵報》引述涉及FIFA紀律聆訊程序消息人士指出，FIFA正發動向魯比爾斯作出規章內可行最高懲罰——禁止參與足球相關事務15年，假如西班牙足總拒絕執行，FIFA可採取進一步行動，向西班牙國家隊及球會開刀，或成眾人急轉軚的原因。

吊詭的是，上周五魯比爾斯被停職前的最後一個行動，是要求西班牙足總去信歐洲足協（UEFA），投訴政府介入事件，要求暫停西班牙足總資格，變相會令國家隊及球會禁止參與歐洲賽。UEFA拒絕受理，認為FIFA已展開紀律聆訊程序，魯比爾斯職務已被臨時主席洛查（Pedro Rocha）暫代，因此信件無效。

示威者在馬德里抗議，要求西班牙足總主席魯比爾斯下台。（路透社）

西班牙頂級體育法院（TAD）在當地時間周一（28日）開庭初步調查這宗投訴，西班牙政府上周五聲稱，若體育法院受理，他們會向魯比爾斯採取行動。西班牙體育部長Miquel Iceta指，「若法院受理投訴並展開司法程序，我們可要求暫停西班牙足總主席職務，直到TAD完成裁決。」

檢察官正研究事件是否涉及性侵犯，根據法新社從西班牙國家法院取得聲明指，「國家法院檢察官會就事實展開初步調查，研究事件是否涉及性侵犯罪行。」聲明亦提及，法院會向艾莫素提出入稟提訴的機會。西班牙檢察官辦公室早前稱，展開調查是因為涉及「未經同意的性相關行為」。

西班牙足總主席魯比爾斯目前已被國際足協暫停職務。（Getty Images）

魯比爾斯的母親Angeles Bejar，對兒子受到「非人道對待」極度不滿，把自己反鎖在西班牙南部一間教堂內，並展開「無限期」絕食行動，聲言直到兒子復職前也不會罷休。

魯比爾斯表親Vanessa Ruiz代表家族發言，指出事發以來一家人深受困擾，「他們（媒體）不停羞辱我們，我們被迫離開家園。我們希望他們別再騷擾我們，艾莫素也要說出真相。那並不公平。」

西班牙女足贏得世界盃冠軍當日，卻因足總主席強吻球員引發風波，教練集體請辭。（Getty Images）

艾莫素直斥西班牙足總主席講大話

46歲的魯比爾斯曾宣稱，他吻向艾莫素前，雙方曾有一番對話，指出他的吻是經過雙方同意。《BBC》報道，魯比爾斯在西班牙足總召開的緊急會議上解釋今次事件：「艾莫素抱起了我，當時我跟她說『忘記那記被艾思（Mary Earps）救出的十二碼吧』，並問她『來一個輕吻（a little peck）』，然後她說『OK』。」艾莫素上周五隨即在社交媒體發表長文聲言並無此事，直斥對方講大話，「我感到需要報告此事，因為我相信無論在任何工作、運動或社交場合設定，無人應該成為這種未經同意行為受害者。」

她續稱，「這種一時衝動、性別歧視和失當行為完全未經我同意，我感到脆弱和受到傷害，簡單來說，我沒有受到尊重。」巴塞隆拿教練沙維周六在賽前記者會上特別提到此事，向艾莫素和西班牙女足成員送上支持，「首先，向艾莫素和女子足球成員送上無條件支持；第二，我譴責西班牙足總主席的行為，那是完全不能接受；第三，贏得世界盃這個歷史時刻，很遺憾未能成為人們談論焦點。」

不止艾莫素，魯比爾斯對西班牙女足多位成員也有「毛手毛腳」之嫌。（Getty Images）

繼西班牙女足全體冠軍隊成員聲言，魯比爾斯一日在位不會再代表國家隊，西班牙女足教練團共11人集體請辭，女子成年隊只剩下主帥維達一人仍站在魯比爾斯一方。維達與魯比爾斯關係非比尋常，去年球隊爆發「15人兵變」事件，15名女足國家隊主力電郵去信西班牙足總，表達她們在精神及身體健康方面的憂慮，表明如維達在位，不會為國家隊效力。消息指，一班球員不滿維達訓練手法和戰術落後，而且還有一些不合情理的要求，例如外出比賽時不准球員鎖上酒店房門。

如此指控下，以魯比爾斯為首的西班牙足總並未理會，力撐維達繼續執教，今屆女子世界盃之中，涉及及「15人兵變」中的12個球員未獲入選或拒絕入選大軍。魯比爾斯周五亦宣稱，希望跟維達續約4年，並向對方開出年薪50萬歐元的合約。

西班牙足總主席魯比爾斯（左）在強吻風波後堅拒辭職，西班牙女足教練團集體請辭，跟他關係密切的主帥維達（右）是唯一例外。（Getty Images）

球員工會FUTPRO在香港時間周六凌晨發表聲明否認該名足總主席的說法：「艾莫素希望澄清，她並沒有同意魯比爾斯在世界盃決賽中親吻她。『就如大家在片段中所見，我從沒有同意他吻我，當然我也從沒有抱起他，我無法容忍自己的說話被懷疑，更無法容忍被虛構出我從沒說過的話。』」

聲明中附有一份球員的聯署名單，表示若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力。名單上包括艾莫素在內的23名西班牙女子國家隊奪冠成員，以及58名其他球員，共81人。

隨後艾莫素在社交媒體發表個人聲明，「我要澄清的是，魯比爾斯先生說的那段對話從沒發生過，最重要的是，那個接吻從來都不是雙方自願的。」

她續稱自己沒有得到尊重，事件發生後西班牙足總希望她能發出聯合聲明，以減輕魯比爾斯的壓力。「當時我正與隊友慶祝這歷史時刻，所以我沒有發過任何個人及聯合聲明。」艾莫素表示，因為這個決定，西班牙足總向她身邊的人（包括家人、隊友、朋友等）施壓，要求她提供與其感受完全無關的證詞。

艾莫素稱事件發生後，身邊的人不斷被西班牙足總施壓。（Getty Images）

除了隊友，西班牙的決賽對手英格蘭，隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）亦代表球隊發聲明支持艾莫素。前曼聯門將迪基亞（David de Gea）周五在Twitter發帖，疑似諷刺魯比爾斯的發言：「我的耳朵在流血。」前皇馬門將兼國家隊隊長卡斯拿斯（Iker Casillas）則表示魯比爾斯的發言令人尷尬：「我們本應該用這5天去討論這些女生，討論她們為我們帶來的所有歡樂！」

據英國《天空體育》報道，西班牙第二副首相Yolanda Diaz表示政府必須為此採取行動，「這種大男人主義行為（macho actions）卻不受懲罰的情況已經結束，魯比爾斯不能再繼續任職。」